Bruno Coelho triunfa na prova rainha do Ecotrail Funchal Madeira

Bruno Coelho é o grande vencedor da prova-rainha do Ecotrail Funchal Madeira 2025. O atleta nacional completou os 60 quilómetros com 2.670 metros de desnível positivo em 6 horas, 12 minutos e 25 segundos, confirmando a sua superioridade ao longo de todo o percurso.

Até às 12h30, o mais directo perseguidor não havia passado pelo check poit da Praia Formosa. No controlo anterior, à passagem pela Estrela, em Santo António, o segundo classificado já registava quase uma hora de atraso, evidenciando a larga vantagem de Coelho.

Na edição de 2024, os vencedores da prova-rainha foram Bruno Sousa, com 9h48m37s, e a francesa Krystel Vila, em 14h41m40s.

(Notícia em actualização)