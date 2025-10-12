Olavo Câmara eleito presidente da Câmara do Porto Moniz com 55,96% dos votos

Depois do pai, agora o filho. Olavo Câmara (PS) sucede a Emanuel Câmara (PS) como o novo presidente da Câmara do Porto Moniz, depois de vencer a autarquia com 55,96% (1.245 votos), seguido da coligação PSD/CDS com 38,25% (851 votos), do JPP com 2,97% (66 votos), do Chega com 0,9% (20 votos) e do PCP com 0,36% (8 votos).

Olavo Câmara (PS) garante 3 mandatos para a autarquia e a coligação PSD/CDS consegue 2.

O PS venceu as freguesias das Achadas da Cruz com 72,06% (98 votos), do Porto Moniz com 65,93% (871 votos) e a Ribeira da Janela com 54,67% (123 votos). O PSD ganhou a freguesia do Seixal com 59,85% (325 votos).