Olavo Câmara (PS) é o novo presidente da Câmara do Porto Moniz
Confira as primeiras declarações do novo presidente da autarquia
Olavo Câmara canta a vitória do Partido Socialista no concelho do Norte da Madeira, dando seguimento a 13 anos de trabalho do seu pai, Emanuel Câmara.
PS Porto Moniz canta vitória
"Está ganho!", é a frase que ouvimos na Santa do Porto Moniz, na sede do Partido Socialista, onde se encontra o cabeça-de-lista da candidatura, Olavo Câmara, ladeado pelo seu pai, Emanuel Câmara, que esteve à frente dos destinos do concelho nos últimos 13 anos.