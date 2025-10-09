Olavo Câmara promete educação gratuita no Porto Moniz

Perspectivando uma vitória do Partido Socialista na corrida à autarquia do Porto Moniz, no próximo domingo, Olavo Câmara promete educação inteiramente gratuita no concelho, no que entender ser um aprofundamento do trabalho que tem vindo a ser realizado pelo Executivo que agora termina o terceiro mandato, liderado pelo seu pai, Emanuel Câmara.

O candidato socialista refere, em comunicado, que, além dos transportes escolares gratuitos, pretende alargar o apoio à aquisição de material escolar, através do programa municipal ‘Educa +’, de modo a abranger todos os alunos do concelho.

A par disso, tenciona atribuir um computador portátil aos alunos que entram no ensino secundário, prática que já tem sido seguida em relação às crianças que ingressam no 1.º ano de escolaridade.

Mas os apoios chegam, também, aos estudantes do ensino superior, para quem promete o reembolso do valor das propinas. Para manter são as bolsas de estudo e a comparticipação de três viagens para aqueles que frequentam a universidade fora da Região, nomeadamente no continente ou nos Açores.

No pré-escolar, o candidato do PS garante continuar com o reembolso da totalidade das mensalidades na creche e no pré-escolar, bem como as despesas com a alimentação para os alunos desde o último ano do pré-escolar até ao 4.º ano de escolaridade.