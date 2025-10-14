Prova de atletismo motiva alterações ao trânsito no centro do Funchal esta quinta-feira

A realização de uma prova de atletismo vai implicar interrupções e alterações temporárias à circulação rodoviária em várias artérias do centro do Funchal, esta quinta-feira, 16 de Outubro, entre as 19h30 e as 21h30.

Em nota emitida, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) apela à compreensão dos condutores e à colaboração com as autoridades.

Durante o período em causa, o trânsito será interrompido na Avenida Dr. Sá Carneiro, Rotunda Dr. Sá Carneiro, Túnel Dr. Sá Carneiro, e Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (entre a rotunda e a Praça da Autonomia). Também ficarão interditas à circulação a Praça da Autonomia, Largo dos Varadouros, Rua dos Profetas, Rua Brigadeiro Oudinot, e diversas ruas do centro histórico e zonas limítrofes, incluindo a Rua do Bom Jesus, Rua 5 de Outubro, Rua 31 de Janeiro (a sul da Ponte Nova), Avenida Arriaga e Rua Dr. Fernão de Ornelas.

Para garantir o acesso a algumas zonas durante o evento, serão implementadas alterações temporárias de sentido em algumas ruas. A Rua dos Tanoeiros e a Rua Ivens terão a sua circulação invertida, permitindo ligação à Rua 5 de Outubro e à Avenida Arriaga, respetivamente. O acesso à Travessa da Malta e à Rua Direita será possível pela Ponte do Bettencourt e Rua 31 de Janeiro, com esta última a permitir tráfego nos dois sentidos, num segmento específico.

A circulação no Túnel de acesso ao Porto do Funchal e na Rua Carvalho Araújo será permitida apenas a moradores, hóspedes de unidades hoteleiras e veículos com destino ao Porto.

Os autocarros provenientes da zona oeste terão como ponto de paragem final a Rotunda do Infante ou a Rua Dr. Brito Câmara, podendo utilizar a Avenida do Infante ou a Rua Dr. Brito Câmara (paragem Plaza Madeira). As carreiras da zona norte poderão terminar na Rua 5 de Outubro e na Rua 31 de Janeiro, entre a Ponte do Torreão e a Ponte de Santa Emília. Já os autocarros da zona este serão desviados para a Rua Dr. Pestana Júnior, com possibilidade de inversão de marcha na Ponte da SREI.

A CMF informa ainda que os horários e percursos alternativos dos transportes públicos estarão disponíveis na plataforma siga.madeira.gov.pt.

Durante o período da prova, os transportes turísticos poderão apenas parar para entrada e saída de passageiros na Rua 5 de Outubro (a norte da Ponte de Santa Emília) e na Rua da Ribeira de João Gomes. O estacionamento de longa duração estará disponível em parques periféricos, como nas Piscinas da Penteada, junto à Universidade da Madeira, ou no Arquivo Municipal.

As praças de táxis da Praça do Município, Avenida Arriaga e zonas adjacentes ficarão desativadas. Como alternativa, os táxis poderão utilizar a doca de autocarros na Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, ou as praças junto ao Marina Shopping e Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, com limitações quanto ao número máximo de viaturas.

Entre as 19 e as 21h30, será proibido estacionar em várias docas das avenidas centrais, como a Avenida Dr. Sá Carneiro, Avenida do Mar, Avenida Arriaga e Rua do Aljube. O acesso e saída dos parques de estacionamento localizados em zonas afectadas dependerá da coordenação com a Polícia de Segurança Pública (PSP), sendo permitida apenas entre passagens de atletas.

A autarquia recomenda que os condutores optem por circular pela Via 25 de Abril sempre que possível, sendo esta uma das principais alternativas rodoviárias durante o período da prova.

A PSP estará no terreno para coordenar os condicionamentos e restabelecer a circulação rodoviária assim que estejam reunidas as condições de segurança. A CMF lembra que é proibido estacionar ao longo do percurso da prova e que os veículos em infração estarão sujeitos a reboque.

A autarquia agradece a compreensão da população pelos eventuais transtornos e apela ao cumprimento da sinalização e das indicações das autoridades. Mais informações sobre os condicionamentos podem ser consultadas em infomobilidade.funchal.pt.