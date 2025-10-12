Flores e Corvo com aviso amarelo devido a chuva esta segunda-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um aviso amarelo para esta segunda-feira para as ilhas do grupo Ocidental dos Açores devido às previsões de chuva por vezes forte.

O aviso amarelo para as ilhas das Flores e do Corvo, por causa de "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada", estará ativo entre as 15:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de segunda-feira e as 00:00 locais de terça-feira,

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.