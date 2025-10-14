Ausência na campanha justificada com 'brigas' que envolvem a mulher
Ricardo Franco diz não perdoar "pessoas que atraiçoam", referindo-se a "alguém destacado" na candidatura de Hugo Marques à Câmara Municipal de Machico
O ainda presidente da Câmara Municipal de Machico fez questão, esta terça-feira, de justificar a sua ausência na campanha eleitoral e a falta de apoio à candidatura de Hugo Marques para o lugar que ocupou nos últimos 12 anos.
Ricardo Franco, à margem da apresentação da sua candidatura para a liderança do PS-Madeira, disse não ter estado ao lado do candidato soclialista à autarquia de Machico "por questões pessoais e familiares". E especificou: "não podia estar no mesmo palco, na mesma campanha, com alguém destacado na própria campanha, que foi incorreto e maltratou a minha esposa".
Dizendo não perdoar "pessoas que atraiçoam", acrescentou não ter sido convidado "nem para a campanha, nem para contribuir para essa mesma campanha". "Ora, se eu atrapalho, eu não vou aparecer onde não me querem", sustentou Franco, que não deixou, contudo, de felicitar Hugo Marques pelo resultado alcançado.
Complementou as suas declarações, salientando ter sido ele próprio a indicar o nome de Hugo Marques para encabeçar a lista socialista, que veio a sair vencedora no último domingo.