Turista sofre acidente em mergulho e é socorrida pela EMIR e bombeiros

Uma turista de nacionalidade alemã, de 68 anos, teve de ser socorrida esta tarde enquanto mergulhava na zona do Galomar, no Caniço. 

Segundo o que foi possível aferir, a turista estava a mergulha a cerca de 20 metros de profundidade e sentiu-se mal, tendo subido repentinamente. 

Alertados pelas 14h15, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local, assim como a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) para prestar socorro à mulher. 

Foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico. 

