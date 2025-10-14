Turista sofre acidente em mergulho e é socorrida pela EMIR e bombeiros
Uma turista de nacionalidade alemã, de 68 anos, teve de ser socorrida esta tarde enquanto mergulhava na zona do Galomar, no Caniço.
Segundo o que foi possível aferir, a turista estava a mergulha a cerca de 20 metros de profundidade e sentiu-se mal, tendo subido repentinamente.
Alertados pelas 14h15, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local, assim como a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) para prestar socorro à mulher.
Foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo