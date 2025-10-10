O director regional das Comunidades e Cooperação Externas, Sancho Gomes, juntou-se ao coro de vozes que veio a publico congratular a atribuição do Prémio Nobel da Paz 2025 à líder da oposição venezuelana María Corina Machado.

"Dirijo os meus sinceros parabéns a María Corina Machado pela atribuição do Prémio Nobel da Paz 2025, em reconhecimento da sua incansável luta em prol da democracia, dos direitos humanos e de uma transição pacífica na Venezuela", começou por referir o governante numa nota remetida às redacções.

Sancho Gomes realça que "este prémio não é apenas uma homenagem pessoal", mas antes "um reconhecimento colectivo de todos aqueles que, no seu país e na diáspora, entre os quais tantos luso-venezuelanos, mantêm viva a esperança num futuro de liberdade, de justiça e de dignidade".

O director regional das Comunidades manifestou também o desejo de que este prémio sirva para fomentar o diálogo em torna da situação sócio-política na Venezuela.

Que este reconhecimento internacional inspire ao diálogo, solidariedade e compromisso com os valores que tanto necessitamos: a transparência, o respeito pelas instituições democráticas e o vigor da cidadania Sancho Gomes

Sancho Gomes terminou a nota estabelecendo um paralelo entre a resiliência dos povos da Madeira e da Venezuela, país com forte ligação à Diáspora: