Madeira Whale Fest decorre entre amanhã e domingo

De 10 a 12 de Outubro, ou seja de amanhã a domingo, "o arquipélago da Madeira volta a acolher o Madeira Whale Fest, agora na sua segunda edição", naquela que é, segundo a organização, "uma vibrante celebração de importância cultural e ecológica dos cetáceos da região. Integrado no Festival da Natureza da Madeira, o evento destaca o compromisso da Região com a conservação marinha e o envolvimento da comunidade".

O evento é coordenado pelo comité gestor da Whale Heritage Area (WHA) da Madeira, assumindo-se como um festival que "reúne organizações locais, cientistas, artistas e membros da comunidade para homenagear e proteger as populações de cetáceos da Região. Ao combinar ciência, cultura e artes, o festival oferece uma plataforma inspiradora para sensibilizar o público sobre a conservação dos cetáceos num ambiente festivo e inclusivo".

Assim, na edição deste ano destaque para a programação:

Um Oceano de Diversidade – Exposição Fotográfica

Marina do Funchal, sexta-feira, dia 10, a domingo, dia 12

Inauguração: dia 10, sexta-feira, às 10h00 com desfile da SocioHabita EM

Ocean Movie Night

Casa Velha do Palheiro, Funchal, sexta-feira, dia 10 das 18h00 às 23h00

Batismo de Mergulho & Sensibilização para o Plástico

Funchal, Quinta do Lorde, Caniçal, sábado, dia 11 das 9h00 às 13h00

Workshops: 'Vigia por um dia' & 'Identificação de mamíferos marinhos'

Marina do Funchal, sábado, dia 11 das 10h0 às 17h00, e domingo, dia 12 das 10h00 às 15h00

Arraial da Baleia

Museu da Baleia, Caniçal, domingo, dia 12 das 15h00 às 22h00

"A Madeira é cada vez mais reconhecida como um destino de excelência para a observação responsável de cetáceos, com 26 das 38 espécies registadas no Atlântico Norte presentes nas suas águas", refere a organização em nota de imprensa. "O Madeira Whale Fest pretende destacar o papel ecológico vital destes mamíferos marinhos, a sua relevância cultural para a região e a importância de promover um turismo marinho sustentável", acrescenta.

E termina, nomeando todos os envolvidos na organização, tais como a Lobosonda, o Museu da Baleia da Madeira, o Ocean Devotion Madeira, o Ocean Movie Night Madeira, o Blue Safari Madeira, o Mare Youth Ambassador, a SocioHabitaFunchal E.M. e a VMT Madeira, além de contar com o apoio do Clube Naval do Seixal, da Direção Regional do Turismo da Madeira, da Câmara Municipal de Machico, da Câmara Municipal do Funchal e do Governo Regional da Madeira.