Clube de Campismo da Madeira promove caminhada entre a Calheta e o Paul do Mar

O Clube de Campismo da Madeira informa que, dando continuidade ao seu programa de actividades para o ano em curso, realizará no próximo sábado, dia 18 de Outubro, mais uma caminhada, convidando o público a participar nesta iniciativa de contacto com a natureza e de descoberta das paisagens madeirenses.

O percurso proposto tem início na Calheta, passando pela Central Hidroelétrica da Calheta, seguindo pela Levada Nova da Calheta até aos Prazeres, continuando pelo Miradouro do Lombo da Rocha, pelo Caminho Real do Paul do Mar, e terminando no Paul do Mar.

A caminhada tem uma distância aproximada de 15 quilómetros, uma duração estimada de 5 horas e 30 minutos e um grau de dificuldade moderado.

Os percursos pedestres organizados pelo Clube de Campismo da Madeira são abertos à participação pública, pelo que a organização apela aos interessados a que tenham em atenção o grau de dificuldade indicado para cada percurso. Durante a actividade, "os participantes devem seguir e respeitar as indicações transmitidas pela organização e pelo guia responsável".

As inscrições podem ser efectuadas através do e-mail [email protected], com o assunto “Inscrição Percurso Pedestre”. Também é possível inscrever-se por contacto telefónico com José Gonçalves (telemóvel 969 591 687), ou através de SMS ou WhatsApp.

No acto da inscrição, é necessário indicar o nome completo, data de nascimento, número de contribuinte e número de telemóvel de cada participante, dados necessários para o seguro de acidentes pessoais.

As inscrições decorrem até às 12h00 de sexta-feira, dia 17 de Outubro, ou até ser atingida a lotação do transporte. O valor da inscrição inclui o transporte entre o Funchal e o local de início da caminhada, bem como o regresso e o seguro de acidentes pessoais. O não cancelamento prévio da inscrição até às 16 horas do dia anterior à actividade implica o pagamento do valor correspondente ao transporte e ao seguro.

O Clube de Campismo da Madeira recomenda ainda aos participantes que usem vestuário e calçado adequados, nomeadamente: botas de caminhada, impermeável, boné ou chapéu, e que levem bordão ou bastão para auxiliar nas subidas e descidas.

É igualmente aconselhado levar uma mochila com farnel (sandes, fruta, frutos secos, chocolate, bolachas, água e sumo), um cantil com água e um saco para recolher o lixo pessoal.

Para esclarecimentos adicionais, os interessados podem contactar o número de telefone acima indicado.