SESARAM promove caminhada solidária no âmbito do Dia Mundial do AVC

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, EPERAM), através da sua Unidade de AVC, vai organizar uma caminhada solidária no Funchal no próximo dia 26 de Outubro. A iniciativa integra a campanha nacional da Sociedade Portuguesa do AVC, associada à comemoração do Dia Mundial do AVC, assinalado a 29 de Outubro.

Com o lema 'Pare o AVC, junte-se a nós', a actividade tem como objectivo sensibilizar a população para a prevenção do acidente vascular cerebral, uma das principais causas de morte e incapacidade em Portugal.

A organização convida os participantes a usar vestuário vermelho e branco, cores associadas à campanha. A caminhada será liderada pelo médico de Medicina Interna Tiago Esteves Freitas, embaixador Regional da Sociedade Portuguesa do AVC, em conjunto com uma equipa multidisciplinar.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia através do link http://bit.ly/472ZmcL.