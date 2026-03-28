Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

10 zonas costeiras em risco. Plano identifica áreas mais expostas à subida do mar, com Machico, Câmara de Lobos, Lugar de Baixo e Ponta Gorda entre as mais vulneráveis. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas página 8 e 9.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Alegado homicida no hospital. Quatro dias após o eventual homicídio da mãe, suspeito aguarda avaliação clínica depois de capturado na Matur. Terá desfigurado rosto da mãe com um haltere * Grande derrocada assusta no Curral das Freiras.

Jantar na América avança por 449 mil euros. Contrato para evento é assinado apesar de críticas e desvalorização de Albuquerque. Executiva aposta no impacto no mercado norte-americano.

Fique também a saber que ‘Aviva’ cresce e reforça apoio social na Madeira. Fundador da Casa Apostólica revela criação de novos núcleos e aposta em projectos de ajuda a famílias e sem-abrigo.

E, por fim, Gestor de empresas acusado de desviar 90 mil euros.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.