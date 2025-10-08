Liga Contra o Cancro promove peça 'Conversas da Teta' nos palcos da Madeira

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro vai levar aos palcos da Região a peça de teatro 'Conversas da Teta', no âmbito da campanha internacional Outubro Rosa, dedicada à sensibilização e prevenção do cancro da mama. A iniciativa, que conta com o patrocínio da Assembleia Legislativa da Madeira, inclui três apresentações em diferentes concelhos.

Os espectáculos decorrem a 29 de Outubro no Auditório do Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, a 30 de Outubro no Auditório do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, e a 31 de Outubro no Auditório do Fórum Machico. Todas as sessões têm início às 19 horas.

A venda de bilhetes solidários, ao preço de cinco euros cada, pode ser feita directamente junto do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro: Casa da Liga (junto ao hospital), Delegação de Machico e Sede da Liga (Rua Elias Garcia).

A totalidade da receita angariada reverterá para apoiar projectos e doentes oncológicos da Região.

'Conversas da Teta' é apresentada como uma comédia sobre o drama do cancro da mama, onde se abordam reflexões e processos terapêuticos de forma descontraída. A peça procura sensibilizar o público através de testemunhos de mulheres e homens que partilham situações vividas durante momentos difíceis das suas vidas.

O movimento Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos na década de 1990 e disseminou-se por todo o Mundo. Durante este mês assinalam-se três datas importantes: o Dia Mundial do Cancro da Mama Metastático (13 de Outubro), o Dia Mundial da Saúde da Mama (15 de Outubro) e o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama (30 de Outubro).