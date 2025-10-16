Associação 'Sem Limites' apresenta novo Clube de Natação na Piscina da Camacha
Iniciativa de desporto adaptado quer promover a igualdade através do desporto
A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS “Sem Limites” anunciou, hoje, a criação do Clube de Natação 'Sem Limites'.
Trata-se de um projecto pioneiro no panorama regional, ao ser a primeira associação deste género a constituir oficialmente um clube de natação federado, "reforçando assim a sua missão de promover a inclusão, o desporto e a descentralização das oportunidades", explica a instituição em comunicado.
O novo clube conta já com 28 atletas federados, 60 utentes de hidroginástica e 2 atletas com necessidades especiais, integrando um programa desportivo diversificado e acessível a todas as faixas etárias e capacidades.
As actividades decorrem na Piscina da Camacha, num espaço que passa agora a acolher um projecto que alia a prática desportiva à inclusão social, contribuindo para o desenvolvimento do desporto adaptado e para a coesão da comunidade.
Os mentores e responsáveis técnicos deste projecto são: a professora Diana, o professor Bruno e a instrutora Carla.
A entidade reitera que esta iniciativa "reflete o espírito da Associação Sem Limites: quebrar barreiras, criar oportunidades e promover a igualdade através do desporto".
No desporto, como na vida, não há limites — há apenas vontade de vencer Associação Sem Limites