Associação 'Sem Limites' apresenta novo Clube de Natação na Piscina da Camacha

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS “Sem Limites” anunciou, hoje, a criação do Clube de Natação 'Sem Limites'.

Trata-se de um projecto pioneiro no panorama regional, ao ser a primeira associação deste género a constituir oficialmente um clube de natação federado, "reforçando assim a sua missão de promover a inclusão, o desporto e a descentralização das oportunidades", explica a instituição em comunicado.

O novo clube conta já com 28 atletas federados, 60 utentes de hidroginástica e 2 atletas com necessidades especiais, integrando um programa desportivo diversificado e acessível a todas as faixas etárias e capacidades.

As actividades decorrem na Piscina da Camacha, num espaço que passa agora a acolher um projecto que alia a prática desportiva à inclusão social, contribuindo para o desenvolvimento do desporto adaptado e para a coesão da comunidade.

Os mentores e responsáveis técnicos deste projecto são: a professora Diana, o professor Bruno e a instrutora Carla.

A entidade reitera que esta iniciativa "reflete o espírito da Associação Sem Limites: quebrar barreiras, criar oportunidades e promover a igualdade através do desporto".