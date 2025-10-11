KV do Fanal volta a desafiar limites e reforça estatuto de prova de referência

Realizou-se este sábado, 11 de Outubro, a 13.ª edição do KV do Fanal, uma das provas mais emblemáticas do calendário regional de trail running e pioneira no formato de Quilómetro Vertical em território português. Integrada no Circuito Regional de Kilómetro Vertical 2025, a competição voltou a pôr à prova a resistência dos atletas num percurso de 3,9 quilómetros entre a Ribeira Funda e o planalto do Fanal, que soma mil metros de desnível positivo.

Apesar do dia nublado e envolto em nevoeiro, as condições revelaram-se ideais para a modalidade, proporcionando um cenário de rara beleza entre a vegetação densa da floresta Laurissilva, classificada como Património Mundial Natural da UNESCO.

Com cerca de 130 participantes, a prova voltou a registar a maior adesão de todo o Circuito Regional até ao momento, consolidando a vitalidade e o prestígio que o evento mantém após mais de uma década consecutiva de realizações, segundo informação partilhada pelo Clube de Montanha do Funchal.

Na vertente masculina, Vítor Faria foi o grande vencedor, completando o percurso em 40 minutos e 20 segundos. Pedro Teles (41m19s) garantiu o segundo posto, enquanto Américo Caldeira (43m10s) fechou o pódio, inteiramente madeirense.

Entre as mulheres, Joana Soares confirmou o favoritismo e dominou a competição com o tempo de 46m06s. Laureen Teixeira (52m31s) e Maria João Abreu (55m40s) completaram o trio mais rápido da categoria feminina.

A prova, marcada por um ambiente de camaradagem e emoção, destacou-se também pela exigência técnica do percurso, que combina trechos históricos como a Vereda da Tranquada — integrada no CR23 — e a Vereda do Castanheiro, culminando no deslumbrante planalto do Fanal.

O Clube de Montanha do Funchal, organizador do evento, expressou o seu agradecimento à Câmara Municipal do Porto Moniz pelo apoio contínuo desde a primeira edição, bem como às entidades parceiras: Direção Regional de Desporto (DRD), Grupo HPA Saúde, Atlântida, Associação Madeira Desporto para Todos e Petit Hotels. O contributo de todos tem sido decisivo para o sucesso e longevidade desta prova que já é referência no panorama do desporto de montanha.

Com mais uma edição concluída com distinção, o KV do Fanal reafirma-se como uma competição de excelência desportiva e património natural único, promovendo o concelho do Porto Moniz e a Madeira como destinos de eleição para o trail running.