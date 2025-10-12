JPP vence em Gaula, Camacha e Santo António da Serra

O ambiente na sede do Juntos pelo Povo (JPP), instalada no hotel Vila Galé, tornou-se mais animado ao início da noite, à medida que chegavam os primeiros resultados do concelho de Santa Cruz. O partido venceu nas freguesias de Gaula, Camacha e Santo António da Serra, fazendo o pleno nos três órgãos — Assembleia de Freguesia, Assembleia Municipal e Câmara Municipal.

Entre 'aplausos' e sorrisos, os apoiantes do JPP acompanham os resultados com entusiasmo, reforçando a confiança numa eventual vitória global no concelho.