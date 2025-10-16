CH acusa Governo Regional de querer 'matar' as pescas na Madeira

O deputado madeirense eleito pelo Chega (CH) à Assembleia da República "acusou o Governo Regional de não ter qualquer estratégia para o setor das pescas" e de se "limitar a disfarçar a incompetência com medidas avulsas, que não respondem às necessidades dos pescadores nem garantem o futuro das pescas na Madeira".

Francisco Gomes considera que "o único plano que existe é o de destruir as pescas tradicionais e empurrar os madeirenses para a aquacultura, pondo-os a comer peixe de cativeiro enquanto o mar está cheio de bom peixe que pode e deve ser pescado com orgulho e tradição".

O parlamentar critica, ainda, o que diz ser "a total falta de ambição e visão estratégica do executivo, acusando-o de ignorar os verdadeiros problemas do setor e de abandonar os pescadores à sua sorte. O deputado denuncia que o Governo Regional “não mostra o mínimo interesse em resolver o problema das quotas reduzidas, especialmente a do atum patudo, nem tem demonstrado qualquer capacidade de diálogo com o Governo da República para pressionar Bruxelas a rever as restrições".

Para Francisco Gomes, "abrir as Selvagens à pesca artesanal de tunídeos também seria uma decisão inteligente, pois é uma atividade ancestral, sustentável e que não prejudica os ecossistemas marinhos". E afirma: "O Governo Regional não defende os pescadores, mas mente-lhes e despreza-os. Teve a distinta lata de dizer que este foi um bom ano de pescas, quando oito atuneiros ficaram em terra e, provavelmente, não voltarão a pescar. A única razão pela qual a quota não esgotou num mês foi porque impuseram limites absurdos às descargas. Isto é incompetência pura."

O deputado acrescenta o que diz ser "o caos da gestão se estende também às infraestruturas do setor, onde", segundo diz, "as lotas continuam sem condições dignas, os serviços são precários e até o fornecimento de gelo só foi resolvido depois de o CHEGA ter denunciado publicamente a situação".

E reafirma que "a última prova da incompetência do Governo Regional é a escolha de quem colocou à frente da Direção Regional das Pescas: uma pessoa sem sensibilidade e que vem apenas para dar a cara por políticas falhadas. A verdade é simples: o Governo quer matar as pescas, mas o CHEGA não o vai permitir".

Uma posição, que, afiança, o seu partido reafirma-se como "o único partido disposto a enfrentar a degradação de um setor vital para a identidade madeirense, exigindo medidas urgentes que salvem as pescas, protejam os pescadores e devolvam dignidade e esperança ao mar da Madeira", conclui.