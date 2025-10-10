Bombeiros garantem hoje aumento da verba paga pelo Governo Regional

Depois de alguns meses à espera, as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários da Região garantem, esta sexta-feira, os aumentos prometidos pelo Governo Regional, dando cumprimento ao novo modelo de financiamento destas instituições aprovado no final do ano passado.

Ao todo são mais 1,6 milhões de euros que, ao que tudo indica, vão permitir os tão aguardados aumentos salariais dos bombeiros profissionais que integram as corporações detidas por cada uma das sete associações. Feitas as contas, o Governo Regional vai desembolsar, este ano, um total de 5,7 milhões de euros para assegurar a comparticipação financeira permanente destas instituições.

A cerimónia está agendada para as 10 horas desta sexta-feira, na sede do Serviço Regional de Protecção Civil e deve contar com a presença da Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol; a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Calheta; a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos; a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santana; a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz; a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Porto Santo; e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Mas a agenda de hoje não se fica por esta iniciativa.

Agenda

09h00 – 11.ª Jornadas de Saúde Mental e Psiquiatria, com o tema ‘Inovação e Cuidado: Desafios na Saúde Mental Contemporânea’, na Casa de Saúde São João de Deus, no Trapiche.

10h00 - Diocese do Funchal realiza o Conselho Episcopal.

18h00 - 2.º Whale Fest – Celebração da Conservação Marinha. Iniciativa integrada no Festival da Natureza da Madeira. Acções decorrerão na Marina do Funchal e na Casa Velha do Palheiro.

15h00 - Cerimónia de descerramento da placa em homenagem aos ex-presidentes da Assembleia Municipal do Funchal, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal – Edifício dos Paços do Concelho.

17h00 - Wanderlust no Festival da Natureza, na Praia do Seixal.

Efemérides

1842 - O Reino Unido proclama a vitória no termo da segunda guerra afegã.

1913 - Concretiza-se a ligação dos Oceanos Pacífico e Atlântico com a abertura do Dique de Gamboa, no Canal do Panamá. A abertura ao tráfego marítimo efetua-se no ano seguinte.

1946 - Levantamento do Regimento de Cavalaria 6, no Porto, contra a ditadura do Estado Novo, liderado pelo alferes Queiroga. As tropas são detidas na Mealhada.

1980 - O Governo português reafirma, nas Nações Unidas (ONU), a necessidade de uma solução para Timor-Leste, ocupada desde 1975 pela Indonésia.

Foto ONU

1991 - O Conselho de Estado da União Soviética (URSS) dissolve o KGB-Comité de Segurança do Estado (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti, serviços secretos).

1999 - Eleições Legislativas em Portugal. O PS elege 115 deputados, exatamente metade do número de lugares no parlamento. Na primeira vez que vai a votos nas eleições legislativas, o Bloco de Esquerda recolhe cerca de 132 mil votos representativos de 2,46% do eleitorado. Francisco Louçã e Luís Fazenda são eleitos deputados.

2005 - Acordo entre os sociais-democratas (SPD) e os democratas-cristãos (CDU/CSU) sobre o futuro chanceler da Alemanha. Angela Merkel será a primeira mulher na história do país a chefiar um Governo federal.

Foto DR

2006 - A Google compra o You Tube, a maior plataforma de vídeos do mundo, por 1,65 mil milhões de dólares.

2008 - Os mercados europeus e americanos têm uma 'sexta-feira negra', com os índices bolsistas a fecharem em forte queda depois de uma das mais negras semanas dos mercados internacionais que termina com a reunião do G-7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Japão e Reino Unido)

2009 - Tratado de Lisboa. O Presidente da Polónia, Lech Kaczynski, ratifica o Tratado de Lisboa. Dos 27 países da União Europeia fica a faltar apenas o "sim" da República Checa.

