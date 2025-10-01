PSP deteve traficante de Câmara de Lobos no Porto Santo

Dois indivíduos naturais e residentes em Câmara de Lobos, de 19 e 40 anos, foram detidos pela Polícia de Segurança Publica na passada segunda-feira na ilha do Porto Santo.

O primeiro foi detido pelo crime de tráfico de estupefacientes e o segundo para cumprimento de pena de prisão por furto qualificado.

Segundo um comunicado emitido pela PSP, “estas ocorrências surgiram na sequência de partilha de informações pelo dispositivo regional da PSP, alertando para a existência de um mandado de detenção para cumprimento de pena efectiva de prisão pelo crime de furto qualificado”. Assim, os polícias verificaram que o cidadão sob o qual pendia o mandado encontrava-se em Porto Santo, tendo procedido à sua localização e detenção.

Após esta abordagem, “o detido solicitou a deslocação até à sua residência, para recolher os seus pertences dado que iria ser transportado ao Estabelecimento Prisional da Cancela (EPF)”. Já no interior da residência, a escolta policial verificou a existência de 97 doses de ‘haxixe’ numa mesa da sala de estar, vindo a apurar que a mesma pertencia a um jovem de 19 anos que não se encontrava presente”. Após diligências pela cidade, o mesmo foi localizado e detido, sendo ainda possível apreender-lhe 1.670 euros, supostamente provenientes da venda de droga.

O indivíduo foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de Termo de Identidade e Residência, desenvolvendo-se agora o subsequente inquérito.

O detido por furto qualificado, sob o qual pendia um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de dois anos e seis meses de prisão foi transportado ao Estabelecimento Prisional do Funchal.