Suspeita de incêndio mobiliza bombeiros às Madalenas
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados, há instantes, para a Avenida das Madalenas, no Funchal, para uma suspeita de incêndio num apartamento.
No local estão 13 operacionais, auxiliados por quatro viaturas, que quando chegaram à habitação verificaram trata-se de uma panela esquecida.
Não há registo de feridos.
