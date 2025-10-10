Suspeita de incêndio mobiliza bombeiros às Madalenas

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados, há instantes, para a Avenida das Madalenas, no Funchal, para uma suspeita de incêndio num apartamento.

No local estão 13 operacionais, auxiliados por quatro viaturas, que quando chegaram à habitação verificaram trata-se de uma panela esquecida.

Não há registo de feridos.