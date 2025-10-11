PJ detém homem suspeito de tráfico de nova droga associada a mortes por overdose

A PJ deteve um homem suspeito de tráfico de diversas drogas, entre as quais uma nova substância sintética associada a várias mortes por overdose no espaço europeu, que ficou em prisão preventiva.

A detenção ocorreu depois de ter sido iniciada uma investigação há mais de um ano pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, afirmou hoje a PJ em comunicado.

Na detenção, foram encontradas na posse do suspeito de 37 anos "quantidades consideráveis de vários tipos de estupefacientes e de novas substâncias psicoativas, nomeadamente metanfetamina, MDMA, ketamina e grandes quantidades de n-desetil isotonitazeno", acrescentou.

Segundo a PJ, esta última substância encontrada em grandes quantidades é "da família química dos nitazenos, muitíssimo mais potente que a heroína e que o próprio fentanil".

Esta nova droga sintética, identificada pela primeira vez em Portugal e na Europa em fevereiro de 2024, é "altamente tóxica" e está associada "a diversas mortes por overdose em espaço europeu", salientou a PJ.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva, disse a PJ, que refere que a investigação sobre este caso prossegue.