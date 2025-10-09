Turistas portugueses no Brasil com crescimento de 24,7% até Setembro

Mais de 178.000 portugueses visitaram o Brasil de janeiro a setembro, num aumento de 24,7% em relação ao período homólogo de 2024, disseram ontem à Lusa fontes oficiais.

De acordo com os dados disponibilizados à Lusa pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), no total, 178.436 portugueses escolheram o Brasil como destino nos primeiros nove meses do ano.

De janeiro a setembro de 2024 esse número tinha sido de 143.141.

Os turistas portugueses são, logo a seguir aos franceses (212.783), os europeus que mais viajam para o Brasil.

O Brasil registou nos nove primeiros meses de 2025 7.099.237 turistas internacionais, um recorde para o país e mais 45% do que o registado de janeiro a setembro de 2024.

"Já superamos a meta anual com três meses de antecedência, o que mostra a força do nosso setor e a confiança do mundo no Brasil", enalteceu, em comunicado, o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Em nove meses, o gigante sul-americano conseguiu ultrapassar os 6.773.619 visitantes estrangeiros que vieram ao Brasil em todo o ano de 2024, que já tinha sido um recorde anual, agora ultrapassado.

"O turismo está ajudando a mover a economia e a transformar vidas", frisou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, em comunicado.