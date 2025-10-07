Suspeita de incêndio na Quinta Deão revela-se falso alarme

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados ontem à noite, por volta das 21 horas, à Rua Nova da Quinta Deão, devido à suspeita de um incêndio. No entanto, ao chegarem ao local, os operacionais constataram que se tratava apenas de um churrasco, configurando um falso alarme.

Para a ocorrência foram mobilizados três elementos e quatro viaturas.