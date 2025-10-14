Funchal recebe Consulado Móvel da Colômbia esta quinta-feira

O Consulado Móvel da Colômbia estará na cidade do Funchal esta quinta-feira, 16 de outubro, entre as 9 e as 17 horas, para prestar diversos serviços consulares à comunidade colombiana residente na Madeira. O atendimento terá lugar na sede do Consulado Honorário da Colômbia, situada na Rua dos Ferreiros, n.º 125.

Durante o dia, será possível realizar procedimentos como o registo civil de nascimento e casamento, emissão de cartões de identidade e cédulas de cidadania digital, passaportes, autenticações, autorizações de saída de menores, entre outros.

Segundo informação oficial, não é necessário agendamento prévio para quem pretenda apenas levantar documentos já emitidos, como passaportes ou cédulas. Os restantes serviços requerem marcação ou verificação prévia de requisitos.

Para esclarecimentos adicionais ou para saber quais os documentos necessários para cada serviço, os cidadãos interessados podem contactar o consulado através do e-mail [email protected].

O Consulado Móvel tem como objectivo facilitar o acesso a serviços consulares fora da sede diplomática principal, aproximando a administração consular das comunidades colombianas residentes em outras regiões do país.