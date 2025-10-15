Casa do Povo do Arco de São Jorge "continua a ser um exemplo de proximidade, solidariedade e preservação cultural"

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, acompanhada pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, e pela directora regional da Cidadania e Assuntos Sociais, Graça Moniz, visitou recentemente a Casa do Povo do Arco de São Jorge, uma instituição que, há quase três décadas, se dedica à promoção social, cultural e comunitária desta freguesia do concelho de Santana.

Segundo nota à imprensa, "a visita, guiada pelo presidente da Casa do Povo, Rui Moisés, e pelo presidente da Junta de Freguesia, Nélio Gouveia, teve início no Museu da Vinha e do Vinho, o local onde a Casa do Povo foi fundada, em 1996, e que desde 2002 funciona como museu por iniciativa da Associação Santana Cidade Solidária, entidade parceira da instituição". Neste espaço, conforme refere, "a governante teve oportunidade de conhecer os lagares de fuso e as prensas em corda ou cincho, bem como utensílios antigos ligados ao cultivo e à produção do vinho que são autênticos testemunhos da herança agrícola e cultural da região".

Refere que "ao longo da visita, foi explicado à secretária regional que, com o passar dos anos, parte das respostas sociais da Casa do Povo foi transferida para a Associação Santana Cidade Solidária, mantendo-se sob gestão própria o Centro de Convívio e a área cultural e recreativa, que continuam a desempenhar um papel essencial no combate à solidão e na dinamização da vida comunitária".

Diz também que "a comitiva visitou ainda o tradicional forno a lenha, onde diariamente é confeccionado o típico pão de casa, acompanhado do bolo família e da doçaria regional". O momento terminou em ambiente de confraternização e com a actuação dos cantares populares do Arco de São Jorge, aos quais a secretária regional se juntou de forma espontânea, partilhando a alegria e a autenticidade das tradições locais.

Afirma igualmente que "a Casa do Povo do Arco de São Jorge, presidida por Rui Moisés, desenvolve o seu trabalho através do Centro de Convívio, que acolhe 45 idosos e funciona em dias úteis entre as 9h00 e as 17h30". A instituição conta com o apoio do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, no âmbito do Acordo Típico n.º 1/2016, que assegura o financiamento das suas actividades sociais.

Por fim, refere que "com uma forte ligação à comunidade e às tradições do norte da ilha, a Casa do Povo do Arco de São Jorge continua a ser um exemplo de proximidade, solidariedade e preservação cultural, contribuindo de forma decisiva para o bem-estar e a coesão social da população".