Jorge Santos reitera o compromisso com a Ribeira Brava

Jorge Santos e a sua equipa reafirmaram, na noite de quinta-feira, o compromisso de continuar com o desenvolvimento do concelho da Ribeira Brava e assegurar o bem-estar da população, através de políticas inclusivas, apoios aos mais carenciados e igualdade de oportunidades.

Durante o comício realizado na frente-mar da vila, o candidato da Coligação PSD/CDS 'Pela Ribeira Brava' voltou a pedir confiança na sua equipa por ser "a melhor e a mais bem preparada para liderar os destinos do município", estando cada elemento focado no "bem-estar das pessoas e no progresso do território."

“Prefiram quem tem provas dadas e quem já demonstrou trabalho efetivo no terreno”, apelou Jorge Santos. Elogiou a capacidade de trabalho de Joana Gomes que se apresenta como candidata à Junta de Freguesia da Ribeira Brava com uma “visão moderna, socialmente sensível e virada para a busca de soluções concretas num mandato de proximidade, focado nos interesses dos fregueses da Ribeira Brava”.

Ao seu lado teve também Clara Tiago que concorre à Assembleia Municipal, tendo destacado a sua capacidade de trabalho e o seu profundo conhecimento dos desafios e das oportunidades que se colocam à Ribeira Brava, bem como uma acção orientada para a defesa dos interesses de todos os munícipes. “A Clara tem a determinação necessária para elevar o nível do debate político e garantir que as decisões tomadas refletem, de facto, as necessidades e as aspirações de todos os ribeira-bravenses”, referiu.

O candidato contou ainda com o apoio de Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal, que reafirmou a mais-valia desta equipa PSD/CDS para o concelho. “Eu sempre decidi em função daquilo que era o melhor para a Ribeira Brava e, neste momento, o melhor é escolher Jorge Santos para presidente da nossa câmara porque conheço a sua capacidade de trabalho, sei que é uma pessoa íntegra e prioriza o interesse público”, referiu, destacando ainda a equipa que o acompanha para dar continuidade ao desenvolvimento e ao progresso da Ribeira Brava.