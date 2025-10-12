Jorge Santos reafirma compromisso com a população

Saiu vencedora a coligação PSD/CDS nestas eleições à autarquia da Ribeira Brava. Cinco em sete vereadores. Jorge Santos disse, ao DIÁRIO, que os números expressam a vontade da população e reafirmou o compromisso de cumprir o programa eleitoral e trabalhar com todos os eleitos, incluindo os da oposição.

“Acima de tudo, mantemos o compromisso de sempre com quem confiou em nós. A nossa primeira responsabilidade é com as pessoas que nos deram esta maioria e acreditaram no nosso programa”, afirmou. “Vamos cumprir o que prometemos e, claro, também procurar pontos de entendimento com os outros eleitos.”

Faltando a Junta de Freguesia da Ribeira Brava para o pleno, - 27 votos de diferença para o Movimento Ribeira Brava em Primeiro -, o novo autarca da Ribeira Brava disse que ainda estavam, pelas 23 horas, a acompanhar a recontagem.

Sobre a equipa que o acompanha, jovem, mas toda ela já com alguma experiência nas lides políticas, Jorge Santos disse que a casa começa a ser ‘arrumada’ em breve. Hoje a noite é para festejar, amanhã para assimilar a vitória e logo de seguida, começar a trabalhar para executar o assumido.