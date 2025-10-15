"O Povo é quem mais ordena", lembra Rui Marques

O deputado do PSD e presidente eleito da câmara da Ponta do Sol fez uma intervenção em que comentou os resultados eleitorais do passado domingo, em que o seu partido, sozinho ou em coligação, ganhou em 6 dos 11 municípios e em 33 das 54 freguesias.

Começou a intervenção saudando todos os vencedores da noite eleitoral, mas também aqueles que, do seu partido, foram a votos e não conseguiram ganhar.

"O Povo é quem mais ordena", afirmou, lembrando o que lhe disse uma eleitora da Ponta do Sol na noite das eleições.

Uma população que, sublinha, penalizou sobretudo o PS que continua "em queda livre".

Na Ponta do Sol, "o socialismo caiu" e resta aos seus protagonistas "encarar o resultado".

Rui Marques garante que, depois da tomada de posse será "o presidente de todos" e que vai "trabalhar sempre e não apenas nos últimos seis meses do mandato".