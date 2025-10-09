Jorge Carvalho: “Quem nos conhece sabe que cumprimos o que assumimos"

“Quem nos conhece sabe que cumprimos o que assumimos, por isso não entramos nos leilões das promessas. O nosso compromisso é com cada um”, salientou, apelando ao voto no próximo domingo, Jorge Carvalho, cabeça de lista da coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Funchal.

No comício da coligação Funchal Sempre Melhor, realizado este final de tarde no Funchal, Carvalho destacou o entusiasmo pela adesão da população à campanha e agradeceu aos candidatos, à JSD e ao parceiro de coligação, o CDS-PP. Sublinhou ainda a importância do trabalho invisível da militância, afirmando que “imparável é a militância e a coesão”.

O candidato reforçou que a candidatura tem rosto próprio e apresentou compromissos concretos, incluindo habitação, acessibilidades e a continuação do trabalho já realizado pela actual vereação. Carvalho apelou a uma maioria confortável na Câmara Municipal, sublinhando que “para não adiar a cidade, é necessária uma maioria no dia 12”. Terminou agradecendo a Cristina Pedra, antiga presidente da Câmara, lembrando que “Funchal Sempre Melhor é o futuro, e isso só é possível porque alguém colocou o Funchal sempre à frente”.

Miguel Albuquerque, presidente do PSD-Madeira, sublinhou a seriedade e credibilidade do projeto e apontou a proximidade com as pessoas como “o grande segredo da supremacia do PSD”. Criticou os oito anos de governação socialista, considerados um período de estagnação para a cidade, e destacou o seu esforço pessoal em servir o Funchal: “Foi todo o gosto abdicar do melhor secretário da Educação para servir a nossa cidade”.

Albuquerque apelou à humildade e à luta até ao fim, lembrando que “não há vitórias antecipadas” e que as eleições só se ganham no dia da contagem dos votos.