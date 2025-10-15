Avelino Conceição comenta a vitória do PS em Machico

O deputado socialista Avelino da Conceição fez uma intervenção em que abordou o problema da habitação e referiu propostas do seu partido para a criação de programas e medidas de apoio à população.

No final da intervenção fez referência às eleições autárquicas do passado domingo, em particular no seu concelho, Machico.

"Uma vitória do povo de Machico", uma vitória de "quem resistiu até ao fim".

Também deixou um recado a quem preferiu o "silêncio em vez do compromisso", numa referência indirecta a Ricardo Franco, o ainda presidente da câmara que não participou na campanha do PS. "É nestes momentos que se vê p verdadeiro carácter", afirmou.