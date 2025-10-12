PSD promete "exigir ao PS que execute aquilo que prometeu ao povo de Machico"

"Certamente não era o que estava à nossa espera, mas o povo é soberano", foram as primeira palavras do candidato da coligação PSD/CDS-PP em Machico, que assume assim a derrota perante o adversário socialista, Hugo Marques.

O meu trabalho e o da minha equipa vai ser exigir ao PS que execute aquilo que prometeu ao povo de Machico Luís Ferreira

O PS obteve 43,43% (5.244) dos votos e elegeu 4 dos 7 mandatos a atribuir. A coligação PSD/CDS-PP elegeu os restantes 3, somando 35,07 % (4.234) dos votos.

Em Machico a festa foi… do PS E, se ao início da noite, havia dúvidas, com à medida que se foram contando os votos tornou-se evidente que o PS manteria a Câmara Municipal de Machico.

Luís Ferreira fez questão de parabenizar o novo presidente da câmara do PS e prometeu fazer "uma oposição responsável e muito séria, baseada naquilo que eram também os nossos compromissos com o povo".

Nós queríamos fazer um papel de construir Machico para melhor, de forma sustentável, com mais acessibilidades, com mais turismo, com mais rodovias, com mais limpeza nas nossas estradas, nas nossas veredas, na zona urbana, nos jardins. Queríamos poder tornar Machico bonito. O povo achou que não é assim que deve acontecer. Acha que as migalhas que distribuem pelo povo são suficientes (...). O povo é soberano, e, mais uma vez, repito: dou os parabéns ao PS. Luís Ferreira

O partido Juntos pelo Povo (JPP) alcançou 9,07% dos votos (1.095 votos), seguido do Chega (CH) com 7,87% (950 votos), Iniciativa Liberal (IL) com 1,42% (171 votos), PCP-PEV com 0,51% (62 votos) e o Partido Trabalhista Português (PTP) com 0,41% (50 votos). Nenhum destes partidos e coligações obteve mandatos.