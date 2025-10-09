O candidato do PS à Câmara Municipal do Funchal – o grande ‘derrotado’ da sondagem divulgada esta quinta-feira – relativizou os resultados, comparando-os com um outro estudo, que colocava o PS no segundo lugar.

“Não tenho qualquer dúvida que o resultado de domingo será completamente diferente”, declarou Rui Caetano à TSF-Madeira.

O socialista reconheceu, ainda assim, que “há uma tendência, que não se pode desvalorizar, para que o PSD tenha uma maioria absoluta”.

Quanto aos restantes resultados nota que a diferença “tão grande” entre os partidos deixa tudo em aberto. “Acho que os resultados serão outros”, vincou Rui Caetano.

Questionado sobre se faltou ao PS o apoio de toda a estrutura, Rui Caetano rejeitou que assim seja.

“Não senti isso. Houve uma estratégia que foi definida”, disse, registando porém o mau momento que o PS atravessa.

“Todos nós sabemos que quando vamos a eleições numa onda regional e nacional em que o PS não está ‘na mó cima’ é mais difícil fazer campanha”, afirmou.

O candidato socialista apontou também (na mesma linha de Bruno Melim) que há uma tendência par ao “voto de protesto” em partidos como Chega e JPP”.

No domingo, acrescentou, “é dia de ir à luta”.

A sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-Madeira dá uma vitória folgada à coligação PSD/CDS, encabeçada por Jorge Carvalho, atribuindo-lhe 46% das intenções de voto.

Em segundo surge o JPP, com 18,4% e em terceiro o Chega, com 13,7%.

O PS é relegado para a quarta posição com apenas 11.2%.

A confirmarem-se estes números a próxima vereação terá seis elementos da coligação, 2 do JPP e do Chega e 1 do PS.

Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 9 de Outubro.