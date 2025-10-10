"Não aceitamos ser mais uma repartição comandada pela Quinta Vigia", atira PS em Machico
O candidato do PS à Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, reafirmou esta sexta-feira, 10 de Outubro, que o partido é o que "está melhor preparado, com um projecto responsável e com soluções concretas e exequíveis para dar resposta aos desafios que se colocam ao concelho".
No final da campanha para as eleições autárquicas, o candidato socialista defendeu que "o caminho certo para o município é com o PS, que mostra uma equipa com experiência, provas dadas e trabalho reconhecido no poder local".
“O PS apresenta um projecto sólido e responsável, preparado para garantir o crescimento sustentado do concelho, com melhor mobilidade, planeamento urbano inteligente e respostas concretas ao desafio da habitação”, destacou Hugo Marques num comício que teve lugar na Banda de Além, onde assumiu o compromisso de governar por um Machico preparado para o futuro, com mais oportunidades, mais qualidade de vida e uma gestão pública rigorosa e transparente.
“Com o PS, Machico continuará a avançar com segurança e confiança, apoiado numa equipa que conhece o território, que tem trabalho feito e que sabe como transformar as ideias em resultados”, declarou, vincando que o grupo de candidatos que o acompanha garante estabilidade, competência e futuro para o concelho, "ao contrário do PSD, que não conhece a realidade do município, nem foi capaz de apresentar uma única medida estruturante para melhorar a vida dos machiquenses".
Hugo Marques apelou a que os machiquenses confiem no projecto socialista, "o único com uma visão clara e edificante para o concelho".
“Em Machico mandam os machiquenses. Não aceitamos ser mais uma repartição comandada pela Quinta Vigia!”, disparou o candidato, apelando ao voto no PS e reforçando as competências técnicas e a experiência da equipa que lidera.
A candidatura socialista é encabeçada por Hugo Marques, que conta com 12 anos de experiência autárquica (quatro na Junta de Freguesia do Porto da Cruz e oito como vereador na Câmara Municipal), integra Alberto Olim (presidente da Junta de Freguesia de Machico durante 12 anos), Joana Vieira (com 15 anos de experiência em auditoria financeira, incluindo auditorias a câmaras municipais), Paulo Santos (antigo vereador na Câmara de Santana), Catarina Santos (antiga chefe de gabinete na Câmara de Machico) e Maria Fátima Gouveia e João Franco (respetivamente com experiência nas Juntas de Freguesia de Santo António da Serra e de Machico).