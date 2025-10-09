Capoeira Lounge celebra diversidade musical com os Triângulo
Inspirado na música popular de vários países, este concerto é já no próximo Sábado, a partir das 21:00, com entrada livre
O grupo Triângulo apresenta sonoridades únicas, num repertório diversificado e inspirado na música popular de vários países.
Dos ritmos intensos dos Balcãs ao charme do tango e à elegância da chanson francesa, este concerto é uma celebração da diversidade musical.
Próximos concertos:
- 11.10 – Triângulo
- 25.10 – Simon and Garfunkel – Concerto Tributo
Capoeira Lounge Bar
Caniço-de-Baixo – Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2
Informações: 291 930 930 | [email protected]