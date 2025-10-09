 DNOTICIAS.PT
Capoeira Lounge celebra diversidade musical com os Triângulo

Inspirado na música popular de vários países, este concerto é já no próximo Sábado, a partir das 21:00, com entrada livre

O grupo Triângulo apresenta sonoridades únicas, num repertório diversificado e inspirado na música popular de vários países.

Dos ritmos intensos dos Balcãs ao charme do tango e à elegância da chanson francesa, este concerto é uma celebração da diversidade musical.

Próximos concertos:

  • 11.10 – Triângulo
  • 25.10 – Simon and Garfunkel – Concerto Tributo

Capoeira Lounge Bar
Caniço-de-Baixo – Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2
Informações: 291 930 930 | [email protected]