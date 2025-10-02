Piano de cauda do Teatro Municipal Baltazar Dias em reparação

O piano de cauda Steinway, modelo D274, da Câmara Municipal do Funchal, está a ser submetido a uma intervenção completa de manutenção e restauro no Teatro Municipal Baltazar Dias. A empresa Filipe Barbudo, representante oficial da Steinway em Portugal, é responsável pelos trabalhos, cujo custo é de 13 mil euros.

O instrumento, com mais de 30 anos, está a receber reparações detalhadas, incluindo o restauro do teclado, substituição dos feltros e das hastes por peças originais da Steinway, calibração dos chumbos de balanço, polimento das teclas e ajuste de toda a mecânica. Por se tratar de um equipamento sensível e sofisticado, a revisão exige técnicos especializados certificados pela marca.

Com 2,74 metros de comprimento, 1,56 metros de largura e 480 quilos, este piano de cauda é considerado o ápice do instrumento, sendo o favorito de grande parte dos pianistas de renome e profissionais de alto nível musical.

O Steinway D274 é cedido gratuitamente a artistas e agrupamentos para espectáculos de música clássica e contemporânea, incluindo o Madeira Piano Fest, a ANSA/Orquestra Clássica da Madeira e concertos de jazz. O carácter único do piano faz com que muitos músicos internacionais, quando visitam o Funchal, exijam a utilização exclusiva deste instrumento.