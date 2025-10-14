Estádio do Marítimo recebe Expo Natal Madeira 2025

A Madeira prepara-se para receber um dos eventos mais aguardados da época: a Expo Natal Madeira 2025. Uma feira repleta de cor, alegria e espírito natalício, pensada para todas as idades.

De 28 de Novembro a 4 de Dezembro, o evento, que decorre no Estádio do Marítimo, reunirá mais de 80 expositores, oferecendo uma ampla variedade de produtos e experiências: brinquedos, moda, artigos para animais, automóveis, bicicletas, viagens, música, gastronomia, bebidas e muito mais.

Segundo nota à imprensa, durante os dias do evento, os visitantes poderão fazer as suas compras de Natal num ambiente de diversão, prémios e ofertas especiais, acompanhados por música ao vivo e actividades para toda a família.

Os 'patudos' também terão o seu espaço garantido, com a Pet Zone, pensada para receber os animais de estimação em total conforto.

Com apenas o bilhete de entrada (2 euros), todos os visitantes ficarão habilitados a participar no Grande Sorteio Final, no último dia do evento, com prémios verdadeiramente especiais.