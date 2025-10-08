CDU destaca importância de "reforçar a voz dos trabalhadores e da juventude nos órgãos autárquicos"

A CDU realizou hoje uma acção de contacto com trabalhadores junto de várias empresas e locais de trabalho no Funchal, destacando "a importância de reforçar a voz dos trabalhadores e da juventude nos órgãos autárquicos, com mais votos e mais eleitos da CDU".

Durante a iniciativa, junto ao Call Center da PT, na Avenida Zarco, o candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal, Ricardo Lume, afirmou: “São os candidatos e ativistas da CDU que estão sempre na linha da frente da luta pela valorização do trabalho e dos trabalhadores, pela melhoria dos salários, pela estabilidade e contra a precariedade".

Ricardo Lume sublinhou que “os trabalhadores sabem que, quando é preciso lutar por direitos, é com a CDU que podem contar.”

“Nas próximas eleições, a escolha é clara: garantir que, nas autarquias, há quem defenda de verdade os trabalhadores, os jovens e todos os que vivem do seu trabalho", acrescenta.

O candidato da CDU criticou ainda o modelo económico regional: “Vivemos numa Região com preços de luxo e salários de miséria. A precariedade e os horários desregulados impedem a estabilidade e destroem a vida familiar. Não podemos aceitar que trabalhadores com 20 ou 30 anos de serviço não vejam reconhecido no seu salário a dedicação e o esforço do seu trabalho".

Ricardo Lume reforçou que há alternativa: “O Funchal não está condenado ao empobrecimento. Com mais força à CDU, é possível um novo rumo — com políticas que valorizem o trabalho, combatam a precariedade e promovam justiça social".

A CDU defende medidas concretas como "valorização do trabalho e dos salários, combate à precariedade laboral e aos horários abusivos, apoio à juventude e à habitação, devolver o Funchal a quem cá vive e trabalha".