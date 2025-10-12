Representante da República destaca papel das autarquias no dia-a-dia dos cidadãos

O Representante da República na Madeira, Ireneu Cabral Barreto, já exerceu, esta manhã, o seu direito de voto nas eleições autárquicas de 2025, onde aproveitou a ocasião para destacar a importância da participação cívica e do voto consciente.

"A mensagem é simples: venham votar. Todas as eleições são importantes, mas esta diz directamente respeito às nossas necessidades imediatas do dia-a-dia", frisou.

Ireneu Cabral Barreto destacou o papel central das autoridades locais, nomeadamente das Câmaras Municipais, na resposta a questões essenciais como água, saneamento, higiene, reconstrução e manutenção das infra-estruturas. "Se não votarmos, ficamos sem o direito de reclamar ou exigir. Portanto, votem, porque estas eleições são importantes para todos nós, para a região e para o país", apelou.

Questionado sobre o seu mandato, que em breve chega ao fim, e a relação que manteve com os diversos concelhos regionais, Barreto salientou que serviu a Região durante quase 15 anos e que procurou, ao longo deste período, conhecer de perto a realidade local. "Costumo viajar pela Região aos fins de semana, visitar os concelhos, conhecer os problemas e tentar ajudar na medida do possível", afirmou.

Não osbstante, o Representante da República explicou ainda que, após deixar o cargo, continuará a acompanhar a política regional à distância, regressando a Lisboa, onde reside a sua família. Apesar disso, garantiu que o seu coração "permanecerá aqui”.

"Espero regressar sempre que possível, sobretudo em momentos significativos para a Região, como o final do ano ou outras ocasiões especiais", concluiu.