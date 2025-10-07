Representante da República recebeu Vice-Almirante Chaves Ferreira

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu esta terça-feira, no Palácio de São Lourenço, o diretor-geral da Autoridade Marítima e comandante-geral da Polícia Marítima, vice-almirante Chaves Ferreira.

O responsável foi acompanhado pelo comandante da Zona Marítima da Madeira, capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles, numa audiência de apresentação de cumprimentos institucionais.

Durante o encontro, o vice-almirante Chaves Ferreira apresentou ao Representante da República as principais iniciativas que a Autoridade Marítima prevê desenvolver na Região Autónoma da Madeira nos próximos anos.

Entre os projetos em destaque, o dirigente referiu os investimentos planeados pela Marinha Portuguesa ao nível dos novos navios-patrulha oceânicos, cuja entrega está prevista até 2027. Um desses navios deverá permanecer atracado, de forma permanente, no Porto do Funchal, reforçando os meios operacionais da Armada na Região.

Ireneu Cabral Barreto expressou o seu reconhecimento pelo “importante papel que a Polícia Marítima e a Autoridade Marítima vêm desempenhando na Madeira desde a sua criação”, sublinhando o contributo das duas entidades “na vigilância e defesa da soberania nacional” e o “investimento significativo em meios logísticos ao serviço da comunidade”.

O Representante da República destacou ainda as infra-estruturas de apoio nas Ilhas Selvagens e desejou ao vice-almirante Chaves Ferreira “as maiores felicidades no desempenho da sua missão”.