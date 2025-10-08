Sérgio Gonçalves leva jovens madeirenses a Bruxelas e faz debate sobre desinformação

Os vencedores da edição 2024/2025 do concurso Europe Calling viajarão na próxima semana a Bruxelas para uma visita ao Parlamento Europeu, organizada pelo eurodeputado madeirense socialista Sérgio Gonçalves.

A iniciativa, que visa aproximar os jovens da realidade europeia e promover a reflexão sobre o futuro da União Europeia, distinguiu este ano dois trabalhos de estudantes do ensino secundário da Madeira sobre o tema 'Que Europa querem os jovens?'. As equipas vencedoras são os 'ParlJovff', da Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, e os 'Fantoches em Cena', da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, em São Vicente.

A edição deste ano contou com a participação de mais de 140 alunos de escolas da região.

Debate sobre desinformação

A visita a Bruxelas coincide com um debate sobre 'fake news' promovido pelo eurodeputado, a 14 de Outubro, que contará com a presença de três representantes dos principais órgãos de comunicação social da Madeira: Ricardo Miguel Oliveira, director geral editorial do DIÁRIO de Notícias da Madeira, Miguel Silva, director do JM-Madeira, e Gil Rosa, subdirector de conteúdos da RTP-Madeira.

O debate procurará analisar como as notícias falsas se propagam e qual o seu impacto sobre a confiança nas instituições, no jornalismo e na democracia. "Num tempo em que qualquer publicação nas redes sociais pode alcançar milhares de pessoas, é importante discutir o papel da informação credível e encontrar formas de combater a manipulação e a desinformação", afirma Sérgio Gonçalves.

Os jovens participantes serão também incentivados a dar a sua perspectiva sobre o fenómeno da desinformação, numa iniciativa que se enquadra na estratégia do eurodeputado para reforçar o diálogo entre a sociedade civil e os representantes políticos, promovendo uma cidadania mais participativa.