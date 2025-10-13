MSC Preziosa em turnaround no Funchal

De acordo com o comunicado da Associação de Porto da Região Autónoma da Madeira (APRAM), o MSC Preziosa está a realizar esta segunda-feira um turnaround parcial no Funchal. O navio, que chegou à Madeira pelas 8:10 proveniente do porto espanhol de La Corunha, navega com 3.216 passageiros e 1.281 tripulantes. No Funchal, desembarcaram 246 passageiros e iniciaram viagem 216.

Foi a primeira operação de turnaround, início de viagem, desta temporada de cruzeiros na Madeira.

O Preziosa, que é agenciado pela JFM Shipping, é comandado pelo italiano Alessandro Galotto e prossegue viagem às 17 horas em direção a Santa Cruz de Tenerife, Canárias. Está a realizar um cruzeiro de 16 dias, que começou a 5 de Outubro em Hamburgo (Alemanha), e que já passou por Southamphton (Reino Unido), Le Havre-Paris (França) e Gijon (Espanha). Depois de Santa Cruz de Tenerife, prossegue para Salvador da Baía, onde termina a viagem a 21 de Outubro. APRAM

Construído em França nos estaleiros de Chantiers de l’Atlanrique, o Preziosa entrou ao serviço em 2013. Custou cerca de 400 milhões de euros e tem capacidade para navegar com uma lotação máxima de 4.378 passageiros e 1.751 tripulantes.