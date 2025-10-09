Porto do Funchal “é muito importante” para a MSC Cruzeiros

A Região Autónoma da Madeira assume um papel estratégico na programação da MSC Cruzeiros, destacou esta quinta-feira, 9 de Outubro, o diretor comercial da transportadora marítima, Pedro Vasco. Durante o Roadshow Anual da MSC Cruzeiros e da marca de luxo Explora Journeys, que decorre hoje no Porto do Funchal, a bordo do MSC Virtuosa, o responsável apresentou as principais novidades da operação da MSC Cruzeiros para a temporada de Inverno 2025/2026, com particular destaque para a Madeira.

MSC Virtuosa traz mais de 6.500 pessoas ao Funchal Chegou esta quinta-feira, por volta das 7 horas, ao porto do Funchal, o navio 'MSC Virtuosa', que a bordo transporta 4.868 passageiros e 1.677 tripulantes, para uma escala de aproximadamente 11 horas.

Durante o evento, destinado a operadores de viagens, Pedro Vasco fez um “balanço muito positivo” da operação da MSC na Região, anunciando que a companhia de cruzeiros procedeu a um aumento do número de camarotes disponíveis para embarque no Porto do Funchal.

“O ritmos das vendas no Funchal tem decorrido de forma bastante interesse e levou ao aumento de camarotes para o Porto do Funchal. Verificamos uma grande procura não só por residentes mas também de outras regiões do país, bem como do estrangeiro”, frisou, apontando que o mercado de cruzeiros da Madeira “é muito importante” para a MSC.

Entre os anúncios, sobressaem os 18 cruzeiros de 7 noites com embarque e desembarque no Funchal, operados pelo navio MSC Musica, entre Novembro de 2025 e Abril de 2026, com escalas em várias ilhas das Canárias, incluindo Santa Cruz de Tenerife, Arrecife de Lanzarote, Puerto del Rosario (Fuerteventura), La Palma e Las Palmas de Gran Canária.

O MSC Musica realizará ainda dois cruzeiros de 9 noites com embarque e desembarque na Madeira, com partidas a 13 de Novembro e 11 de Dezembro de 2025, e um cruzeiro mais curto, de 5 noites, com saída marcada para 6 de Dezembro de 2025.

Outro ponto relevante será a chegada do MSC Musica ao Funchal no final de um itinerário de 11 noites com início em Génova (a 2 de Novembro de 2025), passando por cidades como Marselha, Barcelona, Málaga, Gibraltar, Lisboa e Leixões, reforçando a posição da Madeira como porto de escala e de chegada de itinerários internacionais.

Já em Abril de 2026, o navio iniciará no Funchal um cruzeiro com destino a Barcelona, passando pelas Canárias e Casablanca.

A MSC Cruzeiros continuará a disponibilizar pacotes com voos a partir de Lisboa e Porto para o Funchal, facilitando o acesso de passageiros de outras regiões aos cruzeiros com partida na Madeira.

A MSC Cruzeiros volta a evidenciar o crescente interesse da companhia na Região e o reconhecimento do seu potencial como hub de cruzeiros no Atlântico, com impacto positivo na economia local e no turismo regional, especialmente durante a época baixa.

O evento no Funchal fez parte de um conjunto de sessões presenciais do Roadshow MSC, que continuará a percorrer outras cidades portuguesas nas próximas semanas.