'Celebrity Apex' regressa ao Funchal com mais de quatro mil pessoas a bordo
Depois de ter inaugurado a temporada de cruzeiros na Madeira com uma escala no passado dia 4 de Outubro, o 'Celebrity Apex' regressou, este domingo, ao Porto do Funchal para uma nova visita, com uma estadia de cerca de 10 horas.
O navio, agenciado pela JFM Shipping, chegou à Madeira pelas 7 horas, proveniente de Vigo (Espanha), transportando 4.140 pessoas a bordo, entre 2.837 passageiros e 1.303 tripulantes. O 'Celebrity Apex' está a realizar um cruzeiro de 11 dias pelo Corredor Atlântico, que teve início a 8 de Outubro em Southampton (Reino Unido).
Depois da paragem na Madeira, o navio segue viagem, às 17 horas, rumo a Santa Cruz de Tenerife, nas Ilhas Canárias, onde fará nova escala antes de prosseguir para Las Palmas de Gran Canaria, Lisboa e Leixões, regressando depois ao porto britânico de Southampton.
Sob o comando do capitão britânico Panagiotis Skylogiannis, o 'Celebrity Apex' é operado pela Celebrity Cruises. Construído em 2021 pelos estaleiros STX France, o navio representou um investimento de 770 milhões de euros e tem capacidade para 3.521 passageiros e 1.320 tripulantes.
Até ao próximo domingo, o Porto do Funchal continuará a registar um intenso movimento, com a chegada de seis navios de cruzeiro: o 'MSC Preziosa' (segunda-feira), o 'Nautica' (terça-feira), o 'Ventura' (quarta-feira), o 'Bolette' e o 'Emerald Princess' (sábado) e, a encerrar a semana, o 'Spirit of Discovery' (domingo).