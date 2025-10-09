MSC Virtuosa traz mais de 6.500 pessoas ao Funchal

Chegou esta quinta-feira, por volta das 7 horas, ao porto do Funchal, o navio 'MSC Virtuosa', que a bordo transporta 4.868 passageiros e 1.677 tripulantes, para uma escala de aproximadamente 11 horas.

A viagem segue rumo ao porto de Las Palmas, nas ilhas Canárias, quando forem 18 horas. O navio, um dos mais recentes da frota da MSC, entrou ao serviço em 2021, e está a realizar um cruzeiro de 12 dias, que começou a 4 de Outubro em Southampton, Reino Unido. Daí navegou para Lisboa, e agora Madeira. Depois de Las Palmas, seguem-se paragens em Santa Cruz de Tenerife, Arrecife (ambos nas Canárias), Vigo (Espanha) e por fim Southampton.

Segundo a APRAM, o 'Virtuosa', que tem o MSC Grandiosa e o MSC Euribia como navios irmãos, é um produto dos estaleiros franceses de Chantiers de l’Atlantique e custou 770 milhões de euros. Foi projectado para receber até 6.334 passageiros e 1.704 tripulantes. Tem 2.241 cabines e 18 decks.

Nesta viagem, é comandado pelo italiano Pietro Paolo Maresca, e é o primeiro dos quatro navios do grupo MSC que visita este mês a Madeira. Segue-se o MSC Preziosa, já na próxima segunda-feira (dia 13) e depois o MSC Divina (dia 26). O último é o Explora I, que pertence ao segmento de luxo da MSC Cruzeiros, a marca Explora Journeys.