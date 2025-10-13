Lista dos presidentes de câmara eleitos na Madeira e continente
Lista dos 308 presidentes de câmara eleitos nas eleições autárquicas de domingo, segundo os resultados provisórios publicados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.
A lista dos 308 presidente de câmara eleitos está organizada por distrito/região autónoma, com a indicação do partido, coligação ou movimento de independentes pelo qual cada um dos eleitos se candidatou:
Madeira:
Calheta - Doroteia Mercês Andrade da Silva Leça (PSD)
Câmara de Lobos - Celso Renato Freitas Bettencourt (PSD)
Funchal -- Jorge Maria Abreu de Carvalho (PSD/CDS-PP)
Machico - Hugo Alexandre Teixeira Marques (PS)
Ponta do Sol - Rui David Pita Marques Luis (PSD/CDS-PP)
Porto Moniz - Olavo Bolana Gouveia Pereira (PS)
Ribeira Brava - Jorge Manuel Faria dos Santos (PSD/CDS-PP)
Santa Cruz - Élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão (JPP)
Santana -- Márcio Dinarte da Silva Fernandes (CDS-PP)
São Vicente - José Carlos Gonçalves (CH)
Porto Santo - Nuno Filipe Melim Batista (PSD/CDS-PP)
Aveiro:
Águeda - Jorge Henrique Fernandes de Almeida (PSD/MPT)
Albergaria-a-Velha - José Carlos Estrela Coelho (CDS-PP)
Anadia - Jorge Eduardo Ferreira Sampaio (PSD/CDS-PP)
Arouca - Margarida Maria de Sousa Correia Belém (PS)
Aveiro - Luís Manuel Souto de Miranda (PSD/CDS-PP/PPM)
Castelo de Paiva - Ricardo Jorge Mendes Cardoso (PS)
Espinho - Jorge Manuel Mengo Ratola (PSD)
Estarreja - Isabel Maria da Conceição Simões Pinto (PSD/CDS-PP)
Ílhavo -- Rui Manuel da Silva Pedro Moreira Dias (PSD/CDS-PP)
Mealhada - António Jorge Fernandes Francos (MMMI - Movimento Independente Mais e Melhor)
Murtosa - Januário Vieira da Cunha (PSD)
Oliveira de Azeméis - Joaquim Jorge Ferreira (PS)
Oliveira do Bairro - Duarte dos Santos Almeida Novo (CDS-PP)
Ovar - Domingos Manuel Marques Silva (PSD)
Santa Maria da Feira - Amadeu Albertino Marques Soares Albergaria (PSD)
São João da Madeira - João Gomes Oliveira (PSD/CDS-PP)
Sever do Vouga - Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo (PSD)
Vagos - Rui Miguel Rocha da Cruz (PSD)
Vale de Cambra - André Agostinho Martins da Silva (CDS-PP)
Beja:
Aljustrel - Fernando Manuel Batista de Brito Ruas (PCP/PEV)
Almodôvar - José Tadeu Sebastião Figueira de Freitas (PSD)
Alvito - José Manuel Carvalho Penedo Martins Efigénio (PS)
Barrancos - Emílio Carvalho Domingos (PCP/PEV)
Beja - Nuno Fernando Montes Palma Ferro (PSD/CDS-PP/IL)
Castro Verde - António José Rosa de Brito (PS)
Cuba - João Duarte d' Oliveira Brito Palma (PCP/PEV)
Ferreira do Alentejo - Luís António Pita Ameixa (PS)
Mértola -- Mário José Santos Tomé (PS)
Moura - Álvaro José Pato Azedo (PS)
Odemira - Hélder António Guerreiro (PS)
Ourique - Marcelo David Coelho Guerreiro (PS)
Serpa - Francisco José Palma Picareta (PS)
Vidigueira - Ricardo Manuel Bogango Bonito (PS)
Braga:
Amares - Emanuel Augusto da Silva Magalhães (PSD)
Barcelos - Mário Constantino Araújo Leite da Silva Lopes (PSD/CDS-PP)
Braga - João Vasconcelos Barros (PSD/CDS-PP/PPM)
Cabeceiras de Basto - Manuel António Mendes Teixeira (PSD/CDS-PP)
Celorico de Basto - José António Peixoto Lima (PSD)
Esposende - Carlos Manuel Pires Martins da Silva (M)
Fafe -- Antero da Silva Oliveira Barbosa Fernandes (PS)
Guimarães - Ricardo José Machado Pereira da Silva Araújo (PSD/CDS-PP)
Póvoa de Lanhoso - Frederico de Oliveira Castro (PS)
Terras de Bouro - Manuel João Sampaio Tibo (PSD)
Vieira do Minho - Filipe Alexandre Soares Oliveira (PS)
Vila Nova de Famalicão - Mário Sousa Passos (PSD/CDS-PP)
Vila Verde - Júlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes (PSD)
Vizela - Vítor Hugo Machado da Costa Salgado de Abreu (MVS-IND - Movimento Independente Vizela Sempre)
Bragança:
Alfândega da Fé -- Eduardo Manuel Dobrões Tavares (PS)
Bragança - Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira (PS)
Carrazeda de Ansiães - João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves (PSD)
Freixo de Espada à Cinta - Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira (PS)
Macedo de Cavaleiros - Sérgio David Ramos Borges (PSD/CDS-PP)
Miranda do Douro - Helena Maria da Silva Ventura Barril (PSD)
Mirandela - Vitor Manuel Correia (PS)
Mogadouro - António Joaquim Pimentel (PSD)
Torre de Moncorvo - José Carlos de Sá Menezes (PSD)
Vila Flor - Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo (PSD/CDS-PP)
Vimioso - António dos Santos João Vaz (PSD)
Vinhais - Luís dos Santos Fernandes (PS)
Castelo Branco:
Belmonte - António Luís Beites Soares (NC - Nós, Cidadãos)
Castelo Branco -- Leopoldo Martins Rodrigues (PS)
Covilhã - Hélio Jorge Simões Fazendeiro (PS)
Fundão - Luis Miguel Roque Tarouca Duarte Gavinhos (PSD)
Idanha-a-Nova - Elza Maria Martins Gonçalves (PS)
Oleiros - Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques (PSD)
Penamacor - José Miguel Ribeiro de Oliveira (PS)
Proença-a-Nova - João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo (PS)
Sertã - Carlos Alberto de Miranda (PS)
Vila de Rei - Paulo César Laranjeira Luís (PSD)
Vila Velha de Ródão - António Tavares Pinto Carmona Mendes (PS)
Coimbra:
Arganil - Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa (PSD)
Cantanhede - Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira (PSD)
Coimbra - Ana Maria Pereira Abrunhosa Trigueiros de Aragão (PS/L/PAN)
Condeixa-a-Nova - Liliana Marques Pimentel (CNC - Condeixa Novos Caminhos)
Figueira da Foz -- Pedro Miguel de Santana Lopes (PSD/CDS-PP)
Góis - António Rui de Sousa Godinho Sampaio (PSD)
Lousã - Victor Eugénio das Neves Carvalho (PSD/CDS-PP)
Mira - Artur Jorge Ribeiro Fresco (PSD)
Miranda do Corvo - José Miguel Ramos Ferreira (PSD/CDS-PP)
Montemor-o-Velho - José Jacírio Teixeira Veríssimo(PS)
Oliveira do Hospital - José Francisco Tavares Rolo (PS)
Pampilhosa da Serra - Jorge Alves Custódio (PSD)
Penacova - Álvaro Gil Ferreira Martins Coimbra (PSD)
Penela - Eduardo Jorge Mendes Nogueira Santos (PS)
Soure - Rui Miguel Freire Mendes Fernandes (NC - Nós, Cidadãos)
Tábua - Ricardo Manuel Oliveira da Silva Cruz (PS)
Vila Nova de Poiares - Nuno Alexandre Figueiredo Neves (PRS)
Évora:
Alandroal - João Maria Aranha Grilo (PS)
Arraiolos - Jorge Joaquim Piteira Macau (PCP/PEV)
Borba - Pedro Duarte Abelho Grego Esteves (PS)
Estremoz -- José Daniel Pena Sádio (PS)
Évora - José Carlos das Dores Zorrinho (PS)
Montemor-o-Novo - Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá (PCP/PEV)
Mora - Luis Simão Duarte de Matos (PCP/PEV)
Mourão - João Filipe Cardoso Fernandes Fortes (PSD/CDS-PP)
Portel - Maria Luísa Leonço Farinha (PS)
Redondo - David Manuel Fialho Galego (PSD/CDS-PP)
Reguengos de Monsaraz - Marta Sofia da Silva Chilrito Prates (PSD)
Vendas Novas - Ricardo Manuel Coelho Videira (PSD)
Viana do Alentejo - Luís Miguel Horta Metrogos (PS)
Vila Viçosa - Inácio José Ludovico Esperança (PSD/CDS-PP/MPT/PPM)
Faro:
Albufeira -- Rui Celestino dos Santos Cristina (CH)
Alcoutim - Paulo Jorge Cavaco Paulino (PS)
Aljezur -- Manuel José de Jesus Marreiros (R-MI - Movimento Independente Renascer)
Castro Marim - Filomena Pascoal Sintra (PSD)
Faro - António Miguel Ventura Pina (PS)
Lagoa - Luís António Alves da Encarnação (PS)
Lagos - Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira (PS)
Loulé - Telmo Manuel Machado Pinto (PS)
Monchique - Paulo Jorge Duarte Alves (PS)
Olhão - Ricardo Manuel Veia Calé (PS)
Portimão - Álvaro Miguel Peixinho Alambre Bila (PS)
São Brás de Alportel - Marlene de Sousa Guerreiro (PS)
Silves - Álvaro Palma de Araújo (PCP/PEV)
Tavira -- Ana Paula Fernandes Martins (PS)
Vila do Bispo - Paula Alexandra Xavier Alves de Freitas (PSD)
Vila Real de Santo António - Álvaro Palma de Araújo (PS)
Guarda:
Aguiar da Beira - Virgílio da Cunha (Unidos Pela Nossa Terra)
Almeida - António José Monteiro Machado (PSD)
Celorico da Beira - Carlos Manuel da Fonseca Ascensão (PSD)
Figueira de Castelo Rodrigo - Carlos Manuel Martins Condesso (PSD)
Fornos de Algodres - Alexandre Filipe Fernandes Lote (PS)
Gouveia - Jorge Abrantes Cardoso Ferreira (PSD)
Guarda -- Sérgio Fernando da Silva Costa (NC/PPM)
Manteigas - Flávio Miguel Tacanho Massano (Manteigas 2030)
Mêda - António César Valente Figueiredo (PSD/CDS-PP)
Pinhel - Daniela Patrícia Monteiro Capelo (PSD)
Sabugal - Vítor Manuel Dias Proença (PSD)
Seia - António Luciano da Silva Ribeiro (PS)
Trancoso - Daniel José Salvador Joana (PS)
Vila Nova de Foz Côa - Pedro Miguel Carvalho Duarte (PSD)
Leiria:
Alcobaça - Hermínio José da Cruz Augusto Rodrigues (PSD)
Alvaiázere - João Paulo Carvalho Guerreiro (PSD)
Ansião - Jorge Humberto Fernandes Cancelinha (PSD)
Batalha - André Emanuel Bento Sousa (PSD)
Bombarral - Ricardo Manuel Silva Fernandes (PS)
Caldas da Rainha - Vítor Manuel Calisto Marques (Vamos Mudar)
Castanheira de Pera - António Manuel Henriques Antunes (PS)
Figueiró dos Vinhos - Carlos Alberto David dos Santos Lopes (MFI - Movimento Figueiró Independente)
Leiria - Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes (PS)
Marinha Grande - Paulo Jorge Campos Vicente (PS)
Nazaré - Serafim António Louraço da Silva (PSD)
Óbidos - Filipe Miguel Alves Correia Daniel (PSD)
Pedrógão Grande - João Manuel Gomes Marques (PSD)
Peniche - Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD)
Pombal - Pedro Alexandre Antunes Faustino Pimpão dos Santos (PSD)
Porto de Mós - José Jorge Couto Vala (PSD)
Lisboa:
Alenquer - João Miguel Maçarico Nicolau (PS)
Amadora - Vítor Manuel Torres Ferreira (PS)
Arruda dos Vinhos - Carlos Manuel Jorge Alves (PS)
Azambuja - Silvino José Silva Lúcio (PS)
Cadaval - Ricardo Alexandre da Silva Pinteus (PSD)
Cascais - Nuno Francisco Piteira Lopes (PSD/CDS-PP)
Lisboa -- Carlos Manuel Félix Moedas (PSD/CDS-PP/IL)
Loures - Ricardo Jorge Colaço Leão (PS)
Lourinhã - Orlando Matias da Fonseca Carvalho (PSD/CDS-PP)
Mafra - Hugo Manuel Moreira Luís (#HML 2025 -- Hugo Moreira Luís 2025)
Odivelas - Hugo Manuel dos Santos Martins (PS)
Oeiras -- Isaltino Afonso Morais (Isaltino Inovar Oeiras)
Sintra - Marco Paulo Caldeira de Almeida (PSD/IL/PAN)
Sobral de Monte Agraço - Raquel Filipa Soares Lourenço (PSD/CDS-PP/PPM/MPT)
Torres Vedras - Sérgio Paulo Matias Galvão (PSD/CDS-PP/VP)
Vila Franca de Xira - Fernando Paulo Ferreira (PS)
Portalegre:
Alter do Chão - Francisco José Cordeiro Miranda (PSD/CDS-PP)
Arronches - João Carlos Ventura Crespo (PSD)
Avis - Manuel Maria Libério Coelho (PCP/PEV)
Campo Maior -- Luís Fernando Martins Rosinha (PS)
Castelo de Vide - Nuno Filipe Baptista Calixto (PSD)
Crato - Joaquim Bernardo dos Santos Diogo (PS)
Elvas - José António Rondão Almeida (MCPE - Movimento Cívico Por Elvas)
Fronteira - António Velez Gomes (PSD)
Gavião - António Manuel Gomes Severino (PS)
Marvão - Luís António Abelho Sobreira Vitorino (PSD/CDS-PP)
Monforte - Miguel Alexandre Ferreira Rasquinho (PS)
Nisa - José Dinis Samarra Serra (PS)
Ponte de Sor - Rogério Eduardo Correia Silva Alves (PS)
Portalegre - Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho (PSD/CDS-PP)
Sousel - Manuel Joaquim Silva Valério (PS)
Porto:
Amarante - António Jorge Vieira Ricardo (PSD/CDS-PP)
Baião - Ana Raquel Coelho Azevedo (PSD/CDS-PP)
Felgueiras - Nuno Alexandre Martins da Fonseca (Livre/PS)
Gondomar - Luís Filipe Castro de Araújo (PS)
Lousada - Nelson Ângelo Coelho Oliveira (PS)
Maia -- António Domingos da Silva Tiago (PSD/CDS-PP)
Marco de Canaveses - Cristina Lasalete Cardoso Vieira (PS)
Matosinhos - Luísa Maria Neves Salgueiro (PS)
Paços de Ferreira - Paulo Jorge Rodrigues Ferreira (PS)
Paredes - José Alexandre da Silva Almeida (PS)
Penafiel - Pedro Miguel Santana Cepeda (PSD/CDS-PP)
Porto - Pedro Miguel Azeredo Duarte (PSD/CDS-PP/IL)
Póvoa de Varzim - Andrea Luísa Neiva Maia da Silva (PSD)
Santo Tirso -- Alberto Manuel Martins da Costa (PS)
Trofa - Sérgio Daniel da Costa Araújo (PSD/CDS-PP)
Valongo - Paulo Esteves Ferreira (PS)
Vila do Conde - Vitor Manuel Moreira Costa (PS)
Vila Nova de Gaia - Luís Filipe Menezes Lopes (PSD/CDS-PP/IL)
Santarém:
Abrantes -- Manuel Jorge Séneca da Luz Valamatos dos Reis (PS)
Alcanena - Rui Fernando Anastácio Henriques (PSD/CDS-PP)
Almeirim - Joaquim Manuel de Deus Catalão (PS)
Alpiarça - Sónia Isabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes (PS)
Benavente - Sónia Patrícia da Silva Ferreira Quintino (PSD/CDS-PP)
Cartaxo - João Miguel Ferreira Heitor (PSD)
Chamusca - Nuno Jorge Lino Mira (PS)
Constância - Sérgio Miguel Santos Pereira de Oliveira (PS)
Coruche - Nuno José Silva Guilherme Henriques Azevedo (PS)
Entroncamento - Nelson José Estrela Lopes Cunha (CH)
Ferreira do Zêzere - Bruno José da Graça Gomes (PS)
Golegã - António Carlos da Costa Camilo (2025 Por Todos)
Mação - José Fernando Mendes Martins (PS)
Ourém - Luís Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque (PSD/CDS-PP)
Rio Maior - Luís Filipe Santana Dias (PSD/CDS-PP)
Salvaterra de Magos - Helena Maria Pereira das Neves (Juntos Fazemos+)
Santarém - João Francisco Ferreira Teixeira Leite (PSD)
Sardoal - Pedro Manuel dos Santos Rosa (PSD)
Tomar - Tiago Manuel Henriques Ferreira Carrão (PSD/CDS-PP)
Torres Novas - José Manuel Paulo Trincão Marques (PS)
Vila Nova da Barquinha - Manuel José Coimbra Mourato (PS)
Setúbal:
Alcácer do Sal - Clarisse Maria Gaudinho Veredas Campos (PS)
Alcochete - Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto (PS)
Almada - Inês Saint-Maurice Esteves Medeiros Victorino de Almeida (PS)
Barreiro - Frederico Alexandre Aljustrel da Costa Rosa (PS)
Grândola - Luís Manuel Rodrigues Vital Alexandre (PS)
Moita - Carlos Edgar Rodrigues Albino (PS)
Montijo - Fernando José Gouveia Caria (MVC - Montijo com Visão e Coração)
Palmela - Ana Teresa Vicente Custódio de Sá (PCP/PEV)
Santiago do Cacém - Bruno José Peixoto Gonçalves Pereira (STC - Somos Todos Cidadãos)
Seixal - Paulo Alexandre da Conceição Silva (PCP/PEV)
Sesimbra - Francisco Manuel Firmino de Jesus (PCP/PEV)
Setúbal - Maria das Dores Marques Banheiro Meira (SET-V - Setúbal de Volta)
Sines - Álvaro dos Santos Bejinha (PCP-PEV)
Viana do Castelo:
Arcos de Valdevez - Olegário Gomes Gonçalves (PSD)
Caminha - Liliana Sofia Bouça da Silva (PSD/CDS-PP/PPM)
Melgaço - José Albano Esteves Domingues (PSD/CDS-PP)
Monção - António José Fernandes Barbosa (PSD)
Paredes de Coura - Tiago Manuel Pereira da Cunha (PS)
Ponte da Barca - Augusto Manuel dos Reis Marinho (PSD)
Ponte de Lima - Vasco Nuno Magalhães (CDS-PP)
Valença -- José Manuel Vaz Carpinteira (PS)
Viana do Castelo - Joaquim Luís Nobre Pereira (PS)
Vila Nova de Cerveira - Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva (PS)
Vila Real:
Alijó - José Rodrigues Paredes (PSD/CDS-PP)
Boticas - António Guilherme Forte Leres Pires (PSD)
Chaves - Nuno Vaz Ribeiro (PS)
Mesão Frio - Paulo Jorge Peres Teixeira da SIlva (PS)
Mondim de Basto - Bruno Miguel de Moura Ferreira (PSD)
Montalegre - Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves (PS)
Murça - Mário Artur Correia Lopes (PSD)
Peso da Régua - José Manuel Gonçalves (PSD)
Ribeira de Pena - João Avelino Noronha Rodrigues de Carvalho (PS)
Sabrosa - Maria Helena Marques Pinto da Lapa (PS)
Santa Marta de Penaguião - Sílvia Fonseca Silva (PS)
Valpaços - Jorge Manuel da Mata Pires (PSD)
Vila Pouca de Aguiar - Ana Rita Ferreira Dias Bastos (PSD)
Vila Real -- Alexandre Manuel Mouta Favaios (PS)
Viseu:
Armamar - Márcio Paulo Carrulo Morais (PSD)
Carregal do Sal - Paulo Jorge Catalino de Almeida Ferraz (PS)
Castro Daire - Paulo Martins de Almeida (PSD/CDS-PP)
Cinfães - Carlos Alberto Lopes Cardoso (PS)
Lamego - Francisco Manuel Lopes (PSD/CDS-PP)
Mangualde -- Marco Filipe Pessoa de Almeida (PS)
Moimenta da Beira - Paulo Alexandre de Matos Figueiredo (PS)
Mortágua - Ricardo Sérgio Pardal Marques (PS)
Nelas -- Joaquim Augusto Alves Amaral (PSD/CDS-PP)
Oliveira de Frades - João Carlos Ferreira Valério (PSD/CDS-PP)
Penalva do Castelo - José Dias Lopes Laires (PS)
Penedono - Sónia Isabel Anjos Numão Lopes (PS)
Resende - Fernando Silvério Cardoso de Sousa (PSD/CDS-PP)
Santa Comba Dão - Inês Maria Varela Matos (PSD/IL)
São João da Pesqueira - Manuel António Natário Cordeiro (PSD)
São Pedro do Sul - Pedro Miguel Mouro Lourenço (PS)
Sátão - Alexandre Manuel Mendonça Vaz (PSD)
Sernancelhe - Carlos Manuel Ramos dos Santos (PSD)
Tabuaço - José João Monteiro Patrício (PS)
Tarouca - José Damião Lopes Guedes de Melo (PSD)
Tondela - Fatima Carla Dias Antunes Borges (PSD)
Vila Nova de Paiva - Paulo Manuel Teixeira Marques (PS)
Viseu -- João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo (PS)
Vouzela - Carlos Alberto Santos Oliveira (PSD)
Açores:
Vila do Porto - Bárbara Pereira Torres de Medeiros (PS)
Lagoa - Frederico Furtado de Sousa (PS)
Nordeste - António Miguel Borges Soares (PSD)
Ponta Delgada -- Pedro Miguel de Medeiros do Nascimento Cabral (PSD)
Povoação - Pedro Nuno de Sousa Melo (PS)
Ribeira Grande - Jaime Luís Melo Vieira (PSD)
Vila Franca do Campo - Graça de Fátima Bolarinho Ventura Melo (PS)
Angra do Heroísmo - Fátima da Conceição Lobão da Silveira Amorim (PS)
Vila da Praia da Vitória - Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira (PSD/CDS-PP)
Santa Cruz da Graciosa - António Manuel Ramos dos Reis (PSD)
Calheta - António João Viegas Sousa (PSD)
Velas - Catarina Oliveira Cabeceiras (CDS-PP)
Lajes do Pico - Ana Catarina Terra Brum (PS)
Madalena - Catarina Isabel Gaspar Manito (PSD)
São Roque do Pico - Luís Filipe Ramos Macedo da Silva (PSD)
Horta - Carlos Manuel da Silveira Ferreira (PSD/CDS-PP/PPM)
Lajes das Flores - Beto Alexandre Azevedo Vasconcelos (PS)
Santa Cruz das Flores - Maria Elisabete Avelar Nóia (MCC - Movimento Cívico pelo Concelho)
Corvo - Marco Paulo Alves da Silva (PS)