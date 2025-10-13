Lista dos presidentes de câmara eleitos na Madeira e continente

Lista dos 308 presidentes de câmara eleitos nas eleições autárquicas de domingo, segundo os resultados provisórios publicados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

A lista dos 308 presidente de câmara eleitos está organizada por distrito/região autónoma, com a indicação do partido, coligação ou movimento de independentes pelo qual cada um dos eleitos se candidatou:

Madeira:

Calheta - Doroteia Mercês Andrade da Silva Leça (PSD)

Câmara de Lobos - Celso Renato Freitas Bettencourt (PSD)

Funchal -- Jorge Maria Abreu de Carvalho (PSD/CDS-PP)

Machico - Hugo Alexandre Teixeira Marques (PS)

Ponta do Sol - Rui David Pita Marques Luis (PSD/CDS-PP)

Porto Moniz - Olavo Bolana Gouveia Pereira (PS)

Ribeira Brava - Jorge Manuel Faria dos Santos (PSD/CDS-PP)

Santa Cruz - Élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão (JPP)

Santana -- Márcio Dinarte da Silva Fernandes (CDS-PP)

São Vicente - José Carlos Gonçalves (CH)

Porto Santo - Nuno Filipe Melim Batista (PSD/CDS-PP)

Aveiro:

Águeda - Jorge Henrique Fernandes de Almeida (PSD/MPT)

Albergaria-a-Velha - José Carlos Estrela Coelho (CDS-PP)

Anadia - Jorge Eduardo Ferreira Sampaio (PSD/CDS-PP)

Arouca - Margarida Maria de Sousa Correia Belém (PS)

Aveiro - Luís Manuel Souto de Miranda (PSD/CDS-PP/PPM)

Castelo de Paiva - Ricardo Jorge Mendes Cardoso (PS)

Espinho - Jorge Manuel Mengo Ratola (PSD)

Estarreja - Isabel Maria da Conceição Simões Pinto (PSD/CDS-PP)

Ílhavo -- Rui Manuel da Silva Pedro Moreira Dias (PSD/CDS-PP)

Mealhada - António Jorge Fernandes Francos (MMMI - Movimento Independente Mais e Melhor)

Murtosa - Januário Vieira da Cunha (PSD)

Oliveira de Azeméis - Joaquim Jorge Ferreira (PS)

Oliveira do Bairro - Duarte dos Santos Almeida Novo (CDS-PP)

Ovar - Domingos Manuel Marques Silva (PSD)

Santa Maria da Feira - Amadeu Albertino Marques Soares Albergaria (PSD)

São João da Madeira - João Gomes Oliveira (PSD/CDS-PP)

Sever do Vouga - Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo (PSD)

Vagos - Rui Miguel Rocha da Cruz (PSD)

Vale de Cambra - André Agostinho Martins da Silva (CDS-PP)

Beja:

Aljustrel - Fernando Manuel Batista de Brito Ruas (PCP/PEV)

Almodôvar - José Tadeu Sebastião Figueira de Freitas (PSD)

Alvito - José Manuel Carvalho Penedo Martins Efigénio (PS)

Barrancos - Emílio Carvalho Domingos (PCP/PEV)

Beja - Nuno Fernando Montes Palma Ferro (PSD/CDS-PP/IL)

Castro Verde - António José Rosa de Brito (PS)

Cuba - João Duarte d' Oliveira Brito Palma (PCP/PEV)

Ferreira do Alentejo - Luís António Pita Ameixa (PS)

Mértola -- Mário José Santos Tomé (PS)

Moura - Álvaro José Pato Azedo (PS)

Odemira - Hélder António Guerreiro (PS)

Ourique - Marcelo David Coelho Guerreiro (PS)

Serpa - Francisco José Palma Picareta (PS)

Vidigueira - Ricardo Manuel Bogango Bonito (PS)

Braga:

Amares - Emanuel Augusto da Silva Magalhães (PSD)

Barcelos - Mário Constantino Araújo Leite da Silva Lopes (PSD/CDS-PP)

Braga - João Vasconcelos Barros (PSD/CDS-PP/PPM)

Cabeceiras de Basto - Manuel António Mendes Teixeira (PSD/CDS-PP)

Celorico de Basto - José António Peixoto Lima (PSD)

Esposende - Carlos Manuel Pires Martins da Silva (M)

Fafe -- Antero da Silva Oliveira Barbosa Fernandes (PS)

Guimarães - Ricardo José Machado Pereira da Silva Araújo (PSD/CDS-PP)

Póvoa de Lanhoso - Frederico de Oliveira Castro (PS)

Terras de Bouro - Manuel João Sampaio Tibo (PSD)

Vieira do Minho - Filipe Alexandre Soares Oliveira (PS)

Vila Nova de Famalicão - Mário Sousa Passos (PSD/CDS-PP)

Vila Verde - Júlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes (PSD)

Vizela - Vítor Hugo Machado da Costa Salgado de Abreu (MVS-IND - Movimento Independente Vizela Sempre)

Bragança:

Alfândega da Fé -- Eduardo Manuel Dobrões Tavares (PS)

Bragança - Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira (PS)

Carrazeda de Ansiães - João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves (PSD)

Freixo de Espada à Cinta - Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira (PS)

Macedo de Cavaleiros - Sérgio David Ramos Borges (PSD/CDS-PP)

Miranda do Douro - Helena Maria da Silva Ventura Barril (PSD)

Mirandela - Vitor Manuel Correia (PS)

Mogadouro - António Joaquim Pimentel (PSD)

Torre de Moncorvo - José Carlos de Sá Menezes (PSD)

Vila Flor - Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo (PSD/CDS-PP)

Vimioso - António dos Santos João Vaz (PSD)

Vinhais - Luís dos Santos Fernandes (PS)

Castelo Branco:

Belmonte - António Luís Beites Soares (NC - Nós, Cidadãos)

Castelo Branco -- Leopoldo Martins Rodrigues (PS)

Covilhã - Hélio Jorge Simões Fazendeiro (PS)

Fundão - Luis Miguel Roque Tarouca Duarte Gavinhos (PSD)

Idanha-a-Nova - Elza Maria Martins Gonçalves (PS)

Oleiros - Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques (PSD)

Penamacor - José Miguel Ribeiro de Oliveira (PS)

Proença-a-Nova - João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo (PS)

Sertã - Carlos Alberto de Miranda (PS)

Vila de Rei - Paulo César Laranjeira Luís (PSD)

Vila Velha de Ródão - António Tavares Pinto Carmona Mendes (PS)

Coimbra:

Arganil - Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa (PSD)

Cantanhede - Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira (PSD)

Coimbra - Ana Maria Pereira Abrunhosa Trigueiros de Aragão (PS/L/PAN)

Condeixa-a-Nova - Liliana Marques Pimentel (CNC - Condeixa Novos Caminhos)

Figueira da Foz -- Pedro Miguel de Santana Lopes (PSD/CDS-PP)

Góis - António Rui de Sousa Godinho Sampaio (PSD)

Lousã - Victor Eugénio das Neves Carvalho (PSD/CDS-PP)

Mira - Artur Jorge Ribeiro Fresco (PSD)

Miranda do Corvo - José Miguel Ramos Ferreira (PSD/CDS-PP)

Montemor-o-Velho - José Jacírio Teixeira Veríssimo(PS)

Oliveira do Hospital - José Francisco Tavares Rolo (PS)

Pampilhosa da Serra - Jorge Alves Custódio (PSD)

Penacova - Álvaro Gil Ferreira Martins Coimbra (PSD)

Penela - Eduardo Jorge Mendes Nogueira Santos (PS)

Soure - Rui Miguel Freire Mendes Fernandes (NC - Nós, Cidadãos)

Tábua - Ricardo Manuel Oliveira da Silva Cruz (PS)

Vila Nova de Poiares - Nuno Alexandre Figueiredo Neves (PRS)

Évora:

Alandroal - João Maria Aranha Grilo (PS)

Arraiolos - Jorge Joaquim Piteira Macau (PCP/PEV)

Borba - Pedro Duarte Abelho Grego Esteves (PS)

Estremoz -- José Daniel Pena Sádio (PS)

Évora - José Carlos das Dores Zorrinho (PS)

Montemor-o-Novo - Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá (PCP/PEV)

Mora - Luis Simão Duarte de Matos (PCP/PEV)

Mourão - João Filipe Cardoso Fernandes Fortes (PSD/CDS-PP)

Portel - Maria Luísa Leonço Farinha (PS)

Redondo - David Manuel Fialho Galego (PSD/CDS-PP)

Reguengos de Monsaraz - Marta Sofia da Silva Chilrito Prates (PSD)

Vendas Novas - Ricardo Manuel Coelho Videira (PSD)

Viana do Alentejo - Luís Miguel Horta Metrogos (PS)

Vila Viçosa - Inácio José Ludovico Esperança (PSD/CDS-PP/MPT/PPM)

Faro:

Albufeira -- Rui Celestino dos Santos Cristina (CH)

Alcoutim - Paulo Jorge Cavaco Paulino (PS)

Aljezur -- Manuel José de Jesus Marreiros (R-MI - Movimento Independente Renascer)

Castro Marim - Filomena Pascoal Sintra (PSD)

Faro - António Miguel Ventura Pina (PS)

Lagoa - Luís António Alves da Encarnação (PS)

Lagos - Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira (PS)

Loulé - Telmo Manuel Machado Pinto (PS)

Monchique - Paulo Jorge Duarte Alves (PS)

Olhão - Ricardo Manuel Veia Calé (PS)

Portimão - Álvaro Miguel Peixinho Alambre Bila (PS)

São Brás de Alportel - Marlene de Sousa Guerreiro (PS)

Silves - Álvaro Palma de Araújo (PCP/PEV)

Tavira -- Ana Paula Fernandes Martins (PS)

Vila do Bispo - Paula Alexandra Xavier Alves de Freitas (PSD)

Vila Real de Santo António - Álvaro Palma de Araújo (PS)

Guarda:

Aguiar da Beira - Virgílio da Cunha (Unidos Pela Nossa Terra)

Almeida - António José Monteiro Machado (PSD)

Celorico da Beira - Carlos Manuel da Fonseca Ascensão (PSD)

Figueira de Castelo Rodrigo - Carlos Manuel Martins Condesso (PSD)

Fornos de Algodres - Alexandre Filipe Fernandes Lote (PS)

Gouveia - Jorge Abrantes Cardoso Ferreira (PSD)

Guarda -- Sérgio Fernando da Silva Costa (NC/PPM)

Manteigas - Flávio Miguel Tacanho Massano (Manteigas 2030)

Mêda - António César Valente Figueiredo (PSD/CDS-PP)

Pinhel - Daniela Patrícia Monteiro Capelo (PSD)

Sabugal - Vítor Manuel Dias Proença (PSD)

Seia - António Luciano da Silva Ribeiro (PS)

Trancoso - Daniel José Salvador Joana (PS)

Vila Nova de Foz Côa - Pedro Miguel Carvalho Duarte (PSD)

Leiria:

Alcobaça - Hermínio José da Cruz Augusto Rodrigues (PSD)

Alvaiázere - João Paulo Carvalho Guerreiro (PSD)

Ansião - Jorge Humberto Fernandes Cancelinha (PSD)

Batalha - André Emanuel Bento Sousa (PSD)

Bombarral - Ricardo Manuel Silva Fernandes (PS)

Caldas da Rainha - Vítor Manuel Calisto Marques (Vamos Mudar)

Castanheira de Pera - António Manuel Henriques Antunes (PS)

Figueiró dos Vinhos - Carlos Alberto David dos Santos Lopes (MFI - Movimento Figueiró Independente)

Leiria - Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes (PS)

Marinha Grande - Paulo Jorge Campos Vicente (PS)

Nazaré - Serafim António Louraço da Silva (PSD)

Óbidos - Filipe Miguel Alves Correia Daniel (PSD)

Pedrógão Grande - João Manuel Gomes Marques (PSD)

Peniche - Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD)

Pombal - Pedro Alexandre Antunes Faustino Pimpão dos Santos (PSD)

Porto de Mós - José Jorge Couto Vala (PSD)

Lisboa:

Alenquer - João Miguel Maçarico Nicolau (PS)

Amadora - Vítor Manuel Torres Ferreira (PS)

Arruda dos Vinhos - Carlos Manuel Jorge Alves (PS)

Azambuja - Silvino José Silva Lúcio (PS)

Cadaval - Ricardo Alexandre da Silva Pinteus (PSD)

Cascais - Nuno Francisco Piteira Lopes (PSD/CDS-PP)

Lisboa -- Carlos Manuel Félix Moedas (PSD/CDS-PP/IL)

Loures - Ricardo Jorge Colaço Leão (PS)

Lourinhã - Orlando Matias da Fonseca Carvalho (PSD/CDS-PP)

Mafra - Hugo Manuel Moreira Luís (#HML 2025 -- Hugo Moreira Luís 2025)

Odivelas - Hugo Manuel dos Santos Martins (PS)

Oeiras -- Isaltino Afonso Morais (Isaltino Inovar Oeiras)

Sintra - Marco Paulo Caldeira de Almeida (PSD/IL/PAN)

Sobral de Monte Agraço - Raquel Filipa Soares Lourenço (PSD/CDS-PP/PPM/MPT)

Torres Vedras - Sérgio Paulo Matias Galvão (PSD/CDS-PP/VP)

Vila Franca de Xira - Fernando Paulo Ferreira (PS)

Portalegre:

Alter do Chão - Francisco José Cordeiro Miranda (PSD/CDS-PP)

Arronches - João Carlos Ventura Crespo (PSD)

Avis - Manuel Maria Libério Coelho (PCP/PEV)

Campo Maior -- Luís Fernando Martins Rosinha (PS)

Castelo de Vide - Nuno Filipe Baptista Calixto (PSD)

Crato - Joaquim Bernardo dos Santos Diogo (PS)

Elvas - José António Rondão Almeida (MCPE - Movimento Cívico Por Elvas)

Fronteira - António Velez Gomes (PSD)

Gavião - António Manuel Gomes Severino (PS)

Marvão - Luís António Abelho Sobreira Vitorino (PSD/CDS-PP)

Monforte - Miguel Alexandre Ferreira Rasquinho (PS)

Nisa - José Dinis Samarra Serra (PS)

Ponte de Sor - Rogério Eduardo Correia Silva Alves (PS)

Portalegre - Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho (PSD/CDS-PP)

Sousel - Manuel Joaquim Silva Valério (PS)

Porto:

Amarante - António Jorge Vieira Ricardo (PSD/CDS-PP)

Baião - Ana Raquel Coelho Azevedo (PSD/CDS-PP)

Felgueiras - Nuno Alexandre Martins da Fonseca (Livre/PS)

Gondomar - Luís Filipe Castro de Araújo (PS)

Lousada - Nelson Ângelo Coelho Oliveira (PS)

Maia -- António Domingos da Silva Tiago (PSD/CDS-PP)

Marco de Canaveses - Cristina Lasalete Cardoso Vieira (PS)

Matosinhos - Luísa Maria Neves Salgueiro (PS)

Paços de Ferreira - Paulo Jorge Rodrigues Ferreira (PS)

Paredes - José Alexandre da Silva Almeida (PS)

Penafiel - Pedro Miguel Santana Cepeda (PSD/CDS-PP)

Porto - Pedro Miguel Azeredo Duarte (PSD/CDS-PP/IL)

Póvoa de Varzim - Andrea Luísa Neiva Maia da Silva (PSD)

Santo Tirso -- Alberto Manuel Martins da Costa (PS)

Trofa - Sérgio Daniel da Costa Araújo (PSD/CDS-PP)

Valongo - Paulo Esteves Ferreira (PS)

Vila do Conde - Vitor Manuel Moreira Costa (PS)

Vila Nova de Gaia - Luís Filipe Menezes Lopes (PSD/CDS-PP/IL)

Santarém:

Abrantes -- Manuel Jorge Séneca da Luz Valamatos dos Reis (PS)

Alcanena - Rui Fernando Anastácio Henriques (PSD/CDS-PP)

Almeirim - Joaquim Manuel de Deus Catalão (PS)

Alpiarça - Sónia Isabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes (PS)

Benavente - Sónia Patrícia da Silva Ferreira Quintino (PSD/CDS-PP)

Cartaxo - João Miguel Ferreira Heitor (PSD)

Chamusca - Nuno Jorge Lino Mira (PS)

Constância - Sérgio Miguel Santos Pereira de Oliveira (PS)

Coruche - Nuno José Silva Guilherme Henriques Azevedo (PS)

Entroncamento - Nelson José Estrela Lopes Cunha (CH)

Ferreira do Zêzere - Bruno José da Graça Gomes (PS)

Golegã - António Carlos da Costa Camilo (2025 Por Todos)

Mação - José Fernando Mendes Martins (PS)

Ourém - Luís Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque (PSD/CDS-PP)

Rio Maior - Luís Filipe Santana Dias (PSD/CDS-PP)

Salvaterra de Magos - Helena Maria Pereira das Neves (Juntos Fazemos+)

Santarém - João Francisco Ferreira Teixeira Leite (PSD)

Sardoal - Pedro Manuel dos Santos Rosa (PSD)

Tomar - Tiago Manuel Henriques Ferreira Carrão (PSD/CDS-PP)

Torres Novas - José Manuel Paulo Trincão Marques (PS)

Vila Nova da Barquinha - Manuel José Coimbra Mourato (PS)

Setúbal:

Alcácer do Sal - Clarisse Maria Gaudinho Veredas Campos (PS)

Alcochete - Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto (PS)

Almada - Inês Saint-Maurice Esteves Medeiros Victorino de Almeida (PS)

Barreiro - Frederico Alexandre Aljustrel da Costa Rosa (PS)

Grândola - Luís Manuel Rodrigues Vital Alexandre (PS)

Moita - Carlos Edgar Rodrigues Albino (PS)

Montijo - Fernando José Gouveia Caria (MVC - Montijo com Visão e Coração)

Palmela - Ana Teresa Vicente Custódio de Sá (PCP/PEV)

Santiago do Cacém - Bruno José Peixoto Gonçalves Pereira (STC - Somos Todos Cidadãos)

Seixal - Paulo Alexandre da Conceição Silva (PCP/PEV)

Sesimbra - Francisco Manuel Firmino de Jesus (PCP/PEV)

Setúbal - Maria das Dores Marques Banheiro Meira (SET-V - Setúbal de Volta)

Sines - Álvaro dos Santos Bejinha (PCP-PEV)

Viana do Castelo:

Arcos de Valdevez - Olegário Gomes Gonçalves (PSD)

Caminha - Liliana Sofia Bouça da Silva (PSD/CDS-PP/PPM)

Melgaço - José Albano Esteves Domingues (PSD/CDS-PP)

Monção - António José Fernandes Barbosa (PSD)

Paredes de Coura - Tiago Manuel Pereira da Cunha (PS)

Ponte da Barca - Augusto Manuel dos Reis Marinho (PSD)

Ponte de Lima - Vasco Nuno Magalhães (CDS-PP)

Valença -- José Manuel Vaz Carpinteira (PS)

Viana do Castelo - Joaquim Luís Nobre Pereira (PS)

Vila Nova de Cerveira - Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva (PS)

Vila Real:

Alijó - José Rodrigues Paredes (PSD/CDS-PP)

Boticas - António Guilherme Forte Leres Pires (PSD)

Chaves - Nuno Vaz Ribeiro (PS)

Mesão Frio - Paulo Jorge Peres Teixeira da SIlva (PS)

Mondim de Basto - Bruno Miguel de Moura Ferreira (PSD)

Montalegre - Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves (PS)

Murça - Mário Artur Correia Lopes (PSD)

Peso da Régua - José Manuel Gonçalves (PSD)

Ribeira de Pena - João Avelino Noronha Rodrigues de Carvalho (PS)

Sabrosa - Maria Helena Marques Pinto da Lapa (PS)

Santa Marta de Penaguião - Sílvia Fonseca Silva (PS)

Valpaços - Jorge Manuel da Mata Pires (PSD)

Vila Pouca de Aguiar - Ana Rita Ferreira Dias Bastos (PSD)

Vila Real -- Alexandre Manuel Mouta Favaios (PS)

Viseu:

Armamar - Márcio Paulo Carrulo Morais (PSD)

Carregal do Sal - Paulo Jorge Catalino de Almeida Ferraz (PS)

Castro Daire - Paulo Martins de Almeida (PSD/CDS-PP)

Cinfães - Carlos Alberto Lopes Cardoso (PS)

Lamego - Francisco Manuel Lopes (PSD/CDS-PP)

Mangualde -- Marco Filipe Pessoa de Almeida (PS)

Moimenta da Beira - Paulo Alexandre de Matos Figueiredo (PS)

Mortágua - Ricardo Sérgio Pardal Marques (PS)

Nelas -- Joaquim Augusto Alves Amaral (PSD/CDS-PP)

Oliveira de Frades - João Carlos Ferreira Valério (PSD/CDS-PP)

Penalva do Castelo - José Dias Lopes Laires (PS)

Penedono - Sónia Isabel Anjos Numão Lopes (PS)

Resende - Fernando Silvério Cardoso de Sousa (PSD/CDS-PP)

Santa Comba Dão - Inês Maria Varela Matos (PSD/IL)

São João da Pesqueira - Manuel António Natário Cordeiro (PSD)

São Pedro do Sul - Pedro Miguel Mouro Lourenço (PS)

Sátão - Alexandre Manuel Mendonça Vaz (PSD)

Sernancelhe - Carlos Manuel Ramos dos Santos (PSD)

Tabuaço - José João Monteiro Patrício (PS)

Tarouca - José Damião Lopes Guedes de Melo (PSD)

Tondela - Fatima Carla Dias Antunes Borges (PSD)

Vila Nova de Paiva - Paulo Manuel Teixeira Marques (PS)

Viseu -- João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo (PS)

Vouzela - Carlos Alberto Santos Oliveira (PSD)

Açores:

Vila do Porto - Bárbara Pereira Torres de Medeiros (PS)

Lagoa - Frederico Furtado de Sousa (PS)

Nordeste - António Miguel Borges Soares (PSD)

Ponta Delgada -- Pedro Miguel de Medeiros do Nascimento Cabral (PSD)

Povoação - Pedro Nuno de Sousa Melo (PS)

Ribeira Grande - Jaime Luís Melo Vieira (PSD)

Vila Franca do Campo - Graça de Fátima Bolarinho Ventura Melo (PS)

Angra do Heroísmo - Fátima da Conceição Lobão da Silveira Amorim (PS)

Vila da Praia da Vitória - Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira (PSD/CDS-PP)

Santa Cruz da Graciosa - António Manuel Ramos dos Reis (PSD)

Calheta - António João Viegas Sousa (PSD)

Velas - Catarina Oliveira Cabeceiras (CDS-PP)

Lajes do Pico - Ana Catarina Terra Brum (PS)

Madalena - Catarina Isabel Gaspar Manito (PSD)

São Roque do Pico - Luís Filipe Ramos Macedo da Silva (PSD)

Horta - Carlos Manuel da Silveira Ferreira (PSD/CDS-PP/PPM)

Lajes das Flores - Beto Alexandre Azevedo Vasconcelos (PS)

Santa Cruz das Flores - Maria Elisabete Avelar Nóia (MCC - Movimento Cívico pelo Concelho)

Corvo - Marco Paulo Alves da Silva (PS)