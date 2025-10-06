Alfredo Gouveia eleito por unanimidade vice-presidente da Comissão de Inclusão Social e Juventude

Alfredo Gouveia foi eleito esta manhã, por unanimidade dos deputados da Comissão, vice-presidente da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude da Assembleia Legislativa da Madeira, em substituição da deputada Lina Pereira, ambos do JPP, órgão presidido pela social-democrata, Claudia Perestrelo.

A eleição decorreu durante a reunião da Comissão, realizada há instantes, que conta com uma agenda dedicada à análise de matérias sociais relevantes, ainda em discussão.

Entre os pontos em discussão esteve a primeira apreciação do Projecto de Proposta de Lei da Iniciativa Liberal, que visa reforçar o apoio aos trabalhadores com doenças oncológicas, propondo alterações ao Decreto-Lei n.º 28/2024, de 4 de Fevereiro, que define o regime jurídico de proteção social na eventualidade de doença.

Os deputados procedem também à análise e votação do relatório relativo à petição do Sindicato dos Professores da Madeira, intitulada “Solidariedade com os docentes do ensino particular, cooperativo e IPSS”, que apela ao reconhecimento e à equiparação de direitos destes profissionais em relação ao ensino público.

A reunião continua com a abordagem de outros assuntos de interesse para a área social e juvenil, no âmbito das competências da Comissão.