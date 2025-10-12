Pedro Viveiros eleito presidente da Junta de Freguesia de Machico

De acordo com os dados da Administração Interna e embora ainda não estejam apurados todos os resultados, o candidato do PS, Pedro Viveiros, foi reeleito presidentes da Junta de Freguesia de Machico com 57,96% dos votos.

O candidato sucede ao também socialista Alberto Olim, que exerce o cargo desde 2017 e deixa agora o cargo nestas eleições, por ter atingido o limite de mandatos.

Uma vitória que vai ao encontro dos dados avançados após o fecho das urnas pelo cabeça-de-lista dos socialistas em Machico, Hugo Marques, que dava como certa a conquista das freguesias de Água de Pena, Caniçal e Porto da Cruz.

PS sai em vantagem nas freguesias “A tendência é realmente positiva. Temos já assegurado que mantemos as juntas do Caniçal, Porto da Cruz e Água de Pena. Perdemos o Santo da Serra”.

Ainda não há, porém, resultados oficiais, há excepção desta última freguesia onde está também confirmada a vitória do PS.

Às restantes juntas de freguesia concorrem: João Paulo Mendes (Porto da Cruz), Magno Mendonça (Água de Pena), Emanuel Santos (Caniçal) e Gabriel Gouveia (Santo da Serra).