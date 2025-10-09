Jovem turista resgatada após queda no Lazareto

Uma jovem turista, de 24 anos, foi resgatada, esta madrugada, após ter sofrido uma queda numa escarpa na zona do Largo do Lazareto, no Funchal.

Para o local foram mobilizados, por volta das 3 da manhã, 12 elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, auxiliados por três viaturas, que procederam ao resgate e socorro da vítima.

A jovem apresentava queixas numa perna, motivo pelo qual foi posteriormente transportada para o hospital.