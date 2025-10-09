Despiste de madrugada no Funchal causa 3 feridos

Um despiste de um automóvel ligeiro ocorrido esta madrugada no Funchal, causou três feridos, que tiveram de ser desencarcerados.

Perto das 3h30, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados para um despiste na Estrada de São João, situação que carecia de intervenção rápida.

Foto Google Maps

Foram mobilizados 15 bombeiros e 5 viaturas, entre os quais uma de desencarceramento e 3 ambulâncias para cada um dos feridos. Um dos feridos, um homem de 50 anos de idade, apresentava um corte na cabeça.